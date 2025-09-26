Lágrimas, duelo y cariño por el menor que falleció tras un accidente en Guadalajara

"Se me ocurren muchas palabras para describir a Alejandro y ninguna para el dolor que siento porque, quizás, no exista. Hay dolor y hay emoción, pero no puedo contemplar la tristeza cuando mi hijo era todo alegría". Con estas palabras, que demostraron una tenacidad al alcance de muy pocos, se despidió ayer en el tanatorio de Cabueñes Manuel Menéndez de su hijo, Alejandro. Su pequeño, de solo dieciséis años y medio, falleció hace tres días en el madrileño Hospital 12 de Octubre, donde llevaba ingresado desde finales de agosto tratando de superar las heridas sufridas en un accidente de tráfico acontecido a finales de agosto en la provincia de Guadalajara. Viajaba en el coche con su padre, su hermana melliza y con su madre, que ayer no estuvo en el último adiós, ya que sigue ingresada sin conocer, aún, lo sucedido.

Así lo explicó el padre de Alejandro, que tomó la palabra desde el atril de la capilla del tanatorio. La sala acogió una sentida despedida civil. El recinto, de considerables dimensiones, se quedó pequeño para tantas muestras de cariño. Acudieron decenas de compañeros de clase del colegio Montedeva para arropar al padre y a la hermana, presentes ayer en primera fila. También, muchos integrantes del Gijón Basket, donde jugaba el adolescente. Todos los bancos se llenaron nada más abrirse las puertas a las nueve de la noche. Alrededor de los mismos, decenas de personas se quedaron de pie formando una gran "u". La despedida fue una sinestesia de emociones. La tristeza evidente del día se maridó con lo entrañable del vídeo que se proyectó al final.

El tanatorio de Cabueñes, lleno.

En ese vídeo, con música alegre, se proyectaron fotos y clips de la vida de Alejandro. Desde que tenía cinco años hasta que era, como dijo su padre, "ya todo un muchacho", bailando con sus amigos y amigas. La pieza duró varios minutos y salieron decenas de imágenes. En ninguna se vio a Alejandro sin la "eterna sonrisa" de la que habló su padre en su discurso. Además de Manuel quisieron hablar dos de los amigos del joven. Leyeron una carta que habían escrito de su puño y letra en un par de hojas arrancadas de un cuaderno de anillas. Se las sacaron, con varias dobleces, de los bolsillos del pantalón. "Se nos hace difícil escribir esto sabiendo que no te vamos a ver más. Nuestra vínculo es muy fuerte y lo llevaremos toda la vida juntos", afirmaron.

El padre habló primero. Explicó que habría querido escribir una carta pero, pensando en cómo era su hijo, "ni metódico, ni organizado, sino todo improvisación", prefirió hablar al compás de las emociones. Quiso dar las gracias a todos y a los médicos que trataron a su pequeño. "Hicieron todo lo que estuvo en su mano y más", dijo. "Nuestro hijo fue un niño con inocencia, compartía todo, unía y sacaba lo positivo", recordó. "Se nos fue antes de tiempo, pero nos queda el consuelo de haber disfrutado tanto su madre, que le quiere con locura, como yo, como su hermana, de los 16 años y medio más maravillosos que se pueden tener", afirmó en una intervención que terminó como la ceremonia. Con una enorme ovación.