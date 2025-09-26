"Les mejores fabes de Asturias" y un lugar que es "un lujo para las vacas": esta es la opinión de los primeros asistentes a Agropec

Entrar en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro es trasladarse a una de las grandes ganaderías del país. Por tamaño no habrá ninguna en Asturias que tenga la capacidad de esta instalación, donde descansan más de doscientas reses. Un lugar privilegiado donde ganaderos las cuidan con esmero de cara a los campeonatos que se están celebrando en Agropec, la feria de ganado y agricultura por excelencia de la región.

"Esto es un lujo para las vacas, es impresionante como las tienen. Me llamó la atención la preparación que hay y los cuidados que les dan", expresa una sorprendida Mari Ángeles González que junto a Herminio Montes fueron de los más madrugadores. "Es ideal, un espacio abierto, con buen ambiente y cosas para hacer", resume por su parte Montes. Ambos son habituales de Agropec por la oferta de actividades, puestos y animales que pueden ver. "En vez de estar en casa metidos es la cuenta para echar el día", añadía Montes, que también es aficionado a los concursos. Esperará al sábado para ver el nacional.

VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Marcos León

Junto al puesto de productos de la huerta "La Barrera", Diego Dávila atiende a Enrique Rodríguez y Juana Fernández, una pareja de Gijón que se mantiene fiel a su cita con Agropec y con su tendero de confianza. "Tiene les mejores fabes de toda Asturias", afirma con rotundidad Rodríguez, mientras Fernández asegura que conoce todas las localidades por donde se mueve Dávila. "Solemos visitarlo en Grao, sabemos que viene aquí y a otros cuantos mercados", confirma la mujer.

Sobre acudir a Agropec, también lo tienen claro. "No faltamos nunca y nos gusta todo porque lo miramos todo. Damos un paseo, compramos en los puestinos y de paso nos pasamos por donde los animales", resume Rodríguez que asegura que volverán otro día. "Nos pasa lo mismo que con la Feria de Muestras, si tenemos un día que nos cuadra, nos acercamos hasta aquí".

"Es una feria que tenía ganas de conocer"

Juan Sastre y Margarita Navarro tenían ganas de concer la feria. Como debutantes en Agropec no esperaron a acudir hasta el recinto ferial para descubrir que había en cada pabellón y calle. "Estamos conocíendo la feria todavía, pero nos está gustando mucho", confiesa Sastre. Ambos son aficionados al mundo del ganado y se sorprendieron al ver la cantidad y diversidad de animales. "Es maravilloso ver que tan cerca de la ciudad pueda haber un espacio así para animales", expresa Sastre.

Más acostumbrado a estas lindes, Miguel Ángel Riera tampoco quería esperar para ver que novedades traía la feria ganadera este año. "Es una cita ineludible y una maravilla para la gente de Gijón", manifiesta Riera. Pese a vivir en la ciudad, su pasado familiar le retrotrae a una aldea de Villaviciosa donde el ganado era parte esencial. "Es ya una tradición venir aquí", reitera Riera que lanza también un mensaje de ánimo para los indecisos. "No se lo pueden perder, los animales y todos los puestos de la huerta".