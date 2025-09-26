"Lo merece", incide el PP sobre la Laboral como Patrimonio

"Creemos firmemente que este edificio es un símbolo de Gijón y de Asturias y que merece ser reconocido a nivel mundial", señaló ayer Ángela Pumariega, vicealcaldesa, portavoz municipal del PP y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. Se refería a la Universidad Laboral, tras mantener una reunión con representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro, enmarcada en las acciones de apoyo a la candidatura de la Laboral a ser Patrimonio Mundial de la Unesco, maquinaria ya activada por el colectivo de antiguos estudiantes, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. El PP, de hecho, solicitará la comparecencia de la consejera de Cultura en la Junta General para abordar de manera específica la situación de la Universidad Laboral y los pasos pendientes para avanzar en dicha candidatura.

"La declaración de la Unesco supondría un antes y un después para Gijón", sostuvo Ángela Pumariega. "Estamos hablando de atraer inversión, potenciar nuestro turismo y generar oportunidades de empleo", agregó la popular, que reivindicó que "en 2020 impulsamos desde el Ayuntamiento la iniciativa que hoy permite que la Laboral esté en la Lista Indicativa del Ministerio de Cultura". Pumariega lamentó que en aquel momento "otras fuerzas políticas se opusieran". "Gracias al esfuerzo constante y al respaldo social hemos conseguido situar a la Laboral donde merece: en la antesala de la Unesco", manifestó la popular, acompañada en el encuentro por el diputado autonómico y presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz; el secretario general de la formación, David Cuesta; y la exconcejala Ángeles Fernández-Ahúja. Destacó Ángela Pumariega que la Universidad Laboral "no solo es un referente arquitectónico e histórico, también es una seña de identidad para varias generaciones y un motor de futuro para nuestra ciudad".

Mejoras en el complejo

La Asociación de Antiguos Alumnos puso sobre la mesa la necesidad de acometer intervenciones en el complejo, como la finalización de las obras de la cúpula de la iglesia, la cubierta de la cocina-lavandería, la Casa de la Maqueta, los talleres y espacios afectados por goteras y corrosión, así como la piscina, que presenta aguas estancadas. También trasladaron su preocupación por el estado de la techumbre del Paraninfo. "Queremos que la Universidad Laboral se mantenga para que siga dando el servicio de formar a la gente", resaltó Manuel Nevares, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, que, sobre la posibilidad de promover la candidatura para que la Laboral sea Patrimonio Mundial, fue claro. "Debemos estar en el candelero", indicó. "La Laboral merece estar en el mapa mundial del patrimonio y no vamos a cejar en el empeño", concluyó Ángela Pumariega.