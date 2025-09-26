Obras en la depuradora del Pisón en Gijón para instalar energía fotovoltaica

La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitar en 689.940 euros las obras de instalación de energía fotovoltaica en la Estación de Pretratamiento de Aguas Residuales de El Pisón con el objetivo de "avanzar en los objetivos de adaptación al cambio climático mediante el uso de energías renovables".

El proyecto, explican desde el Gobierno regional, contempla "el diseño y construcción de una instalación de captadores fotovoltaicos, con una potencia máxima de 508,58 kW, que se instalarán sobre la cubierta de la nave de la estación". La electricidad generada se destinará íntegramente al consumo propio de la instalación, sin verter en ningún momento a la red de distribución. "Esto permitirá reducir el consumo externo de energía", añaden desde la consejería.

Financiación europea

Las obras se integran en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Arrudos 100, que impulsa la digitalización del ciclo del agua en los sistemas supramunicipales de los Arrudos y en la aglomeración de Gijón. La inversión total asciende a casi 10 millones, de los que 6,8 proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del programa Next Generation de la Unión Europea. "Asturias es la única comunidad que lidera tres Perte de Digitalización del Ciclo del Agua que movilizan una inversión global de 32,2 millones, cofinanciados con fondos europeos", añaden desde el Principado.

Las empresas interesadas en la obra para la instalación de energía fotovoltaica en la estación de El Pisón podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de octubre.