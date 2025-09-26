El Rafa Nadal Academy Padel Tour llega a Gijón por primera vez: fechas, inscripción...

El Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, una cita que el pasado año congregó a más de mil jugadores, llegará por primera vez a Gijón. En concreto, el próximo mes de octubre. Esta cita, que nominada al premio al Mejor Circuito Amateur del Año en los "World Padel Awards organizados" anualmente por "Padel Spain", combina competición, ocio, diversión y valores, señalan los organizadores. “Tenemos muchas ganas de celebrar esta cita en Gijón. Es una ciudad que vive el deporte con intensidad y creo va a ser una experiencia muy especial”, señala Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

La competición deportiva, que se desarrollará en Vade4 padel indoor, tendrá lugar del 3 al 5 de octubre. "Siguiendo el modelo de la Hexagon Cup, cada equipo participante estará compuesto por un mínimo de seis jugadores, que formarán tres parejas por eliminatoria y se garantizará que cada equipo dispute, al menos, dos eliminatorias", detallan. Además, contará con dos categorías masculinas (Viper, nivel alto, y Veron, nivel medio) y dos categorías femeninas (Energy, nivel alto, y Stima, nivel medio), en las que los equipos competirán por coronarse campeones y acceder al sorteo de una plaza para disputar la prueba final en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, el próximo mes de diciembre.

Las inscripciones

Las personas interesadas en participar podrán realizar la inscripción a través de la siguiente página web antes del próximo 29 de septiembre: RNA PADEL TOUR 2025 - Vadecuatro Padel Indoor (Gijón) | Metodika Eventos

"Conocida por su prestigio formando a jóvenes tenistas desde su apertura en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha apostado por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos en unas instalaciones punteras en las que se ubican 19 pistas de pádel (9 pistas exteriores y 10 cubiertas)", explican los organizadores. "Ahora, con la organización del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group el objetivo es dar a conocer los valores, la metodología y el ADN de la academia en el entorno del pádel amateur gracias a un novedoso circuito que ha llegado para quedarse", añaden.