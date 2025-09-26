Podemos solicita que se recupere la fuente de Cefontes
Olaya Suárez, portavoz de Podemos, trasladará al gobierno local, a través de un ruego en comisión, la petición vecinal de acometer la recuperación del conjunto de fuente y lavadero de Cefontes. Una propuesta que la asociación vecinal de Fontevilla, de Cabueñes, ha hizo llegar sin éxito al equipo de gobierno en dos ocasiones. El ruego de Suárez también pide que se estudie la posibilidad de desarrollar un parque intergeneracional que homenajee la historia del lugar y refleje su carácter como espacio de encuentro.
