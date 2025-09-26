Los veteranos del Sporting se suman a la marcha del Cáncer en Gijón

La quinta carrera contra el cáncer en Gijón partirá de los Jardines del Náutico este domingo impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón con el objetivo de dar visibilidad a los servicios que ofrece de manera gratuita. Aspiran a alcanzar los 3.000 participantes y para ello no paran de promocionar la cita en distintos espacios. Este viernes, por ejemplo, lograron el respaldo de muchos veteranos del Sporting como Marcos Llera, Eloy Olaya, Iñaki Eraña, Manolo Jiménez, Pablo Acebal o Tati Alcalde.

La carrera, que lleva por lema "Gijón en marcha contra el cáncer", será de carácter no competitivo, apta para todos los públicos y recorrerá 4,5 kilómetros. La meta estará en El Molinón. "Quien quiera participar puede hacerlo corriendo, caminando, con su familia, su grupo de amigos, sus mascotas... Al final, lo importante es colaborar", señala Teresa Sánchez, presidenta de la Asociación en Gijón. El precio de la inscripción es de ocho euros e incluye una camiseta conmemorativa.

Las inscripciones, abiertas de forma online y presencial hasta el domingo

Aquellos que todavía no se hayan inscrito pueden hacerlo de forma online a través de la página web enmarcha.contraelcancer.es. Del miércoles al domingo, el punto para completar de manera presencial la inscripción o adquirir el dorsal 0 -para quienes no puedan acudir a la carrera- será la sección de deportes del Corte Inglés de Gijón. Además, el propio domingo, será posible inscribirse en los Jardines del Náutico a partir de las 9.30 horas.

Desde ese momento, en el Náutico habrá música, bailes y ejercicios físicos. Como novedad, antes de que dé comienzo la carrera, habrá una actuación de gaitas. También habrá un sorteo de regalos. Por último, tras la marcha, será el turno de una exhibición de zumba con el Club Natación Santa Olaya en el Náutico.