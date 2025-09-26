Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Veterinarios y embajadores de Gijón

Un momento de la entrega.

Un momento de la entrega. / Marcos León

La alcaldesa, Carmen Moriyón, y la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, encabezaron la delegación municipal que asistió a la gala de entrega de las distinciones Embajadores de Gijón, que en esta edición se concedió a los veterinarios Unai Ibaseta y Pedro Mayo responsables del Hospital Veterinario Menes.

