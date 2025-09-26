¿Cuándo pueden volver los perros a la playa de San Lorenzo de Gijón?

Gijón apura las últimas semana de una temporada de baños que arrancó el ya lejano 1 de mayo y que ha permitido disfrutar de muchísimos días de playa, sol y calor gracias a la buena meteorología que, por lo general, ha imperado a lo largo del periodo estival gijonés. En los últimos días, en cambio, la lluvia y la bajada de temperaturas se han dejado notar en la ciudad, pero a buen seguro todavía quedan por delante chapuzones y días soleados antes de que se coloque el ramo de laurel en la central de salvamento para clausurar la temporada de baños.

Los vigilantes de la playa llegaron a los tres arenales de la zona urbana el primer fin de semana de mayo. Paulatinamente la plantilla se ha ido extendiendo para afrontar el grueso del verano, en julio y agosto, que ha estado marcado en muchas ocasiones por la llegada de medusas y carabelas que obligaron a cerrar distintos tramos de las playas durante el verano.

Una temporada de años más amplia

Los socorristas seguirán a diario en San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal hasta el próximo 16 de octubre con cinco, dos y dos socorristas respectivamente y en horario de 11.30 horas a 19.00 horas. Desde hace ya unos años, la temporada de baños se extiende más allá del primero de octubre al ampliarse también, por lo general, los días de buen tiempo.

Este cambio provoca que durante la primera quincena de octubre convivan los usuarios de las playas con el regreso de los perros y sus dueños, que el pasado 1 de mayo dejaron de bajar al arenal de San Lorenzo al arrancar la temporada de baños.

Entre la Rampla y la escalera 8 de San Lorenzo

Las mascotas pueden disfrutar del principal arenal gijonés durante todo el año a excepción de los meses de la temporada de baños. El espacio habilitado es entre la escalera 2, conocida popularmente como la "Rampla" y la escalera 8. Fue el pasado 30 de abril cuando se tuvieron que despedir. Ahora, y a pocos días de que acabe el mes de septiembre, los canes y sus dueños están ya más cerca de poder volver a San Lorenzo.

Desde el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, realizan eso sí un llamamiento "para que todas las personas que utilicen la playa de San Lorenzo en cualquiera de sus posibilidades, lo hagan siempre desde la responsabilidad, cumpliendo la normativa vigente y teniendo en cuenta que el disfrute del arenal es para todos y todas, porque la playa es un espacio público del que toda la ciudadanía puede y debe disfrutar".

Zonas para mascotas en Gijón

Durante el verano, todos los perros y sus dueños pueden seguir disfrutando del Cantábrico en la playa del Rinconín. En ese espacio está permitida la presencia de mascotas durante todos los meses del año sin interrupción. Ahora, todos ellos se preparan para su regreso a San Lorenzo el próximo día 1.

Según detallan desde el Ayuntamiento, Gijón cuenta con más de 40 espacios "en zonas verdes en los que los perros pueden estar en libertad y sin bozal dentro del recinto señalizado". Están repartidos por toda la ciudad y los hay muy concurridos como el nuevo espacio del parque del Solarón.