Bike trial por la Semana Europea del Deporte en Gijón
Actividades deportivas por toda la ciudad
La Semana Europea del Deporte vivió ayer su segunda jornada con varias actividades. Una de ellas fue una sesión de "bike trial" por el Campo Valdés que congregó a un buen número de jóvenes deportistas. Para hoy, habrá un partido de fútbol inclusivo en la playa de San Lorenzo entre las escaleras 14 y 15.
