El cartel viral con el que una tienda de Gijón anuncia su cierre temporal: "Marcho, pero no pa' con mi churri viajar"
El mensaje colocado en uno de los puestos del Mercado del Sur ha llamado la atención de los compradores habituales
C. S.
Con la vuelta del verano, es raro ver alguna de las tiendas habituales del barrio cerradas, más aún si se trata de una de alimentación que no tiene tanta dependencia del turismo. Sin embargo, en ocasiones diferentes circunstancias llevan a cerrar de forma temporal.
Esto es lo que le ha ocurrido a uno de los puestos del Mercado del Sur de Gijón. En concreto a una de las fruterías más conocidas en el centro. Esta semana, sus clientes habituales se han encontrado la persiana echada y un cartel escrito a mano explicando los motivos. Sin duda, el mensaje ha causado sensación por su sinceridad, pero también por su forma cómica de transmitir que no van a poder abrir en unas semanas.
"Del 22 al 1 de octubre (ambos incluidos) voy a cerrar, pero esta vez no es pa' folgar, ni pa' con mi churri de viaje marchar, son para la tiendina mejorar y os preste más venir a comprar. Nos vemos a la vuelta. Sus quiero", reza el texto del cartel.
El motivo del cierre, como indica, se debe a una reforma del puesto para seguir ofreciendo servicio, pero con mayor calidad, a los habituales clientes que le echarán de menos durante estos días de cierre.
