Casa Ataulfo es parada obligada también en otoño

Empezó el otoño, aunque hay cosas que no cambian. Casa Ataulfo, especialista en pescados y mariscos frescos del Cantábrico, continúa siendo uno de los establecimientos hosteleros más especiales en los que disfrutar de cocina de primera calidad.

Percebes, bugres, almejas, berberechos, quisquillas y muchos más son algunos de los mariscos que se preparan en la popular casa de comidas, al igual que pescados como el virrey, el rubiel, el besugo, la merluza o el rodaballo. A la plancha o al horno, contrastan con las lluvias y el frescor otoñal tanto como las calderetas o los arroces que se preparan en Casa Ataulfo.

Escanciado de sidra en Ataulfo. / Cedida a LNE

El restaurante es también el lugar perfecto en el que saborear al máximo la bebida de Asturias, la sidra. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP se escancian como manda la tradición maridan perfectamente con todos los pescados y mariscos del restaurante.

Además de la sidra, otra de las opciones de maridaje pasa por los vinos. Y es que un buen vino es capaz de convertir un gran plato en una experiencia todavía mejor. Casa Ataulfo dispone de una cuidada selección de referencias para maridar cada uno de los sabores del mar y de la tierra.