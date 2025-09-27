Castiello encara el otoño con más folixa
Castiello de Bernueces tiene fiesta en verano, pero también en otoño. La parroquia dio ayer comienzo a las fiestas de San Miguel con varias actividades entre las que destacó la sardinada. Las actividades se prolongan hasta el domingo.
