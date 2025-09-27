Doce expositores, sesenta estudiosos y cientos de visitantes: el conocimiento ilumina en la Noche de los Investigadores en Gijón

Una capilla, doce expositores y muchas ganas de enseñarle al mundo todo lo que se puede hacer para mejorarlo. No hizo falta más ayer en la Colegiata de San Juan Bautista para celebrar una nueva edición de la Universidad de Oviedo de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadores, que en su sede gijonesa -a la par discurría en Oviedo- congregó durante la tarde a cientos de visitantes y unos 60 investigadores de las más diversas ramas. "Estamos muy agradecidos por el esfuerzo de los grupos de investigación por hacer tan asequibles cosas que, a veces, son muy complejas", elogió el rector de la institución académica, Ignacio Villaverde, muy satisfecho con la acogida de la iniciativa que mostró desde el funcionamiento de turbinas, equipos de ayuda a los invidentes, funcionamiento de instrumental de la rama sanitaria y que, también, abordó la cuestión de las enfermedades mentales y la fermentación de alimentos, entre otras áreas.

Semillas y germen, conceptos que también usó el rector para augurar que quizá surjan nuevos estudiosos a partir "de la curiosidad" de los tantos niños y niñas que acudieron, se hallaban en el stand de nutrición del grupo FermentAcción. "Mostramos como los microorganismos transforman los alimentos haciendo que cambien sus propiedades organolépticas y haciéndolos más aprovechables para el intestino", explicó Sonia González, catedrática de Biología Funcional, mientras sus compañeras mostraban a los visitantes como funciona la masa madre.

Doce expositores en la Colegiata

Unos metros más allá, sus vecinos tenían una buena fila de gente esperando. Su instrumental, integrado por unas gafas y un panel vibratorio, llamaba la atención. "Se trata de un prototipo para ayudar a las personas invidentes a ubicarse en el espacio", desgranó el ingeniero de telecomunicaciones Pablo Revuelta, sobre el aparato, que detecta el entorno y lo transmite al usuario mediante señales auditivas y vibratorias. Está enfocado a las personas ciegas de nacimiento, pero estos estímulos, en grandes cantidades, podrían estimular el córtex visual y haber cierta recuperación en cegueras adquiridas.

Un aparato de ecografías, otro de fuerza de agarre, botas de presoterapia o medición de la frecuencia cardiaca mostraron como funciona el cuerpo humano, de mano del grupo AstuRES, especializado en readaptación físico-deportiva, entrenamiento y salud. Los niños y niñas quedaron asombrados especialmente por la ecografía, que les permitió ver en tiempo real estructuras musculares, tendinosas y nerviosas en pantalla, actividad de la mano del fisioterapeuta Pedro Diez.

Nuevos estudiosos a partir de la "curiosidad"

En cuanto a salud mental, se pudieron experimentar las sensaciones que viven las personas con esquizofrenia o psicosis, a través de un experimento con auriculares que simulaban las alucinaciones generadas por dichas patologías. "Es un ejercicio de concienciación", declaró Mercedes Paíno, responsable del programa universitario de Prevención de Psicosis, que tiene dos décadas de trayectoria.

Más allá de la salud física y mental, los ingenieros del grupo Feres también hicieron las delicias de los interesados en la física de turbinas y la aerodinámica. Diez de sus investigadores, liderados por Jesús Fernández, mostraron sus trabajos en energía eólica con varios dioramas con el funcionamiento de las turbinas de eje vertical y un túnel de viento, donde se vieron las líneas de flujo sobre objetos. "Intentamos que este diseño se comercialice dentro de unos años", manifestó el jefe del grupo sobre sus prototipos, mientras los niños observaban con atención la aerodinámica de un coche rojo en un pequeño túnel de viento.