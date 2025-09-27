El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci

Ejemplo de arquitectura decimonónica, problema urbanístico en el siglo XX, palacete imponente indultado por la piqueta varias veces, vivienda de alquiler en la que llegaron a vivir cigarreras, plató de cine, hipotético casino y hoy una de las postales más conocidas de Gijón como escolta perfecto de La Escalerona. La manzana que saluda al Cantábrico desde la confluencia de la calle Capua y Ezcurdia, el complejo popularmente conocido como el Martillo de Capua, ha tenido muchas vidas y, como dijo el poeta Paul Eluard, todas en esta. Este icono de Gijón se encamina ahora a una nueva etapa tras la adquisición de buena parte de la propiedad del Palacete, es decir, del bloque del número uno de Capua, por parte del Instituto Urológico Asturiano (Insuas).

Esta nueva etapa no dará comienzo hasta el 2026. Hacia mitad del año es cuando se espera que el último de los Alvargonzález Rodríguez dejen de morar en un edificio con más de un siglo de vivencias. Esta historia la conoce a las mil maravillas el historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Héctor Blanco, quien destaca la impronta del Martillo y de su Palacete, que es lo que ahora cambia de manos, como símbolo de la ciudad. "Está claro que se ha convertido en uno de los referentes de Gijón. Todo el mundo lo reconoce externamente", explica Blanco.

El origen del Martillo está en 1888. Fue entonces cuando se construyó el palacete original, parecido a lo de ahora pero con menos volumetría. Posteriormente, llegó a tener una cúpula que se perdió. La historia es archiconocida. La obra se ejecutó con Alejandro Alvargonzález Alvargonzález como alcalde de Gijón. La licencia de obras la pidió su esposa, la británica Annie Treacher, a quien su padre, un "sir" inglés, había desheredado por su matrimonio. Cosas de la sangre azul. La obra se costeó gracias a una pequeña fortuna que aportó un tío de Treacher que había hecho dinero en la que, por entonces, era el Raj Británico. O sea, la India.

Un boceto del proyecto de palacete de Capua original. / Archivo municipal de Gijón

"En origen, aquel edificio sí era un palacete", puntualiza Blanco que añade que la firma arquitectónica de aquel inmueble la puso Rodolfo Ibáñez, un hombre que, entre otras cosas, levantó la ahora desaparecida casa de Nicanor Piñole en la plaza de Europa, el antiguo matadero de El Natahoyo y un primer proyecto para el muro de San Lorenzo, entiéndase como estructura propiamente dicha y no como paseo, que, aunque nunca se llevó a término sí que sirvió como inspiración.

Una reforma y otro arquitecto ilustre

No obstante, lo que conocemos como el Martillo de Capua actual data de 1899 y "debió de terminarse hacia 1900 por lo que cumple ahora 125 años", especifica Héctor Blanco. En esa segunda fase, Alvargonzález solicitó una licencia de obras para convertir el palacete en un edificio de viviendas. Dicha reforma corrió a cargo de otro arquitecto ilustre como Mariano Marín Magallón y dio en dar el aspecto al bloque que ha perdurado hasta nuestros días, con sus plantas actuales. En la planta baja del edificio siguieron viviendo los Alvargonzález, pero en la primera y en el ático, que eran de alquiler, se instalaron toda clase de personas y condición. Hacia 1910 residía, por ejemplo, en el ático una cigarrera llamada Justina Toral con su hija pequeña.

Una escena de la película "Asignatura aprobada". / LNE

Si el Martillo de Capua fue ejemplo de arquitectura decimonónica, lo cierto es que, con el paso de las décadas y ya entrado el siglo XX se transformó en un pequeño gran quebradero de cabeza por su difícil encaje en el urbanismo local. El complejo se libró de la piqueta durante décadas. El primer plan para derruirlo data de 1937. Durante lo que en Asturias era todavía la Segunda República y con un alcalde anarquista como fue Avelino González Mallada surgió un importante plan para reformar el trazado viario de Gijón. "Ahí está el origen la actual plaza del Náutico, la plaza del Seis de Agosto, el Parchís y la avenida Constitución con la anchura actual", detalla Blanco. "Dentro de ese plan de reformas estaba la idea de hacer la prolongación de Rufo García Rendueles con un ensanche hasta los 50 metros hasta la calle Cabrales para lo cual había que tirar varios edificios, entre ellos el Martillo", añade el historiador.

Algunos derrumbes, como el de las Casas de Beronda o el Hospital de Caridad en lo que hoy es el Náutico, sí que llegaron a ejecutarse antes de que la ciudad cayera en manos de las tropas de Franco. Sin embargo, la bola de demolición nunca llegó a rozar esa parte del frente marítimo. A lo largo de buena parte de la década de los sesenta en la prensa local se dio buena cuenta de esos planes para el derrumbe del Martillo. Incluso, el 28 de diciembre de 1969 se llegó a publicar en un diario local una inocentada en la que se ve un montaje fotográfico, mucho antes de que Chat GPT hiciera fáciles este tipo de cosas, en el que se veía el Palacete de Capua ya tirado.

El Palacete, a principios del siglo XX. / LNE

"Al final estuvo pendiente de demolición hasta 1978, que fue el último intento. Entonces, el gobierno local se dio cuenta de que, por las indemnizaciones y expropiaciones que había que hacer aquello era inviable", puntualiza Blanco. Así el Martillo de Capua quedó para siempre en Gijón en 1980 con lo que se conoció como el Plan Rañada, aprobado en 1986 con el Plan General de Ordenación que dio protección integral al edificio del Palacete y al resto del complejo. Una protección que los nuevos propietarios tendrán que tener muy en cuenta.

Entre medias, el Martillo de Capua siguió presente en el día a día de Gijón. En la década de los noventa hubo planes para instalar allí el Casino, una idea que nunca llegó a ejecutarse. También, a primeros de este siglo, se urdió un proyecto para coronar con vidrio el Martillo y así atajar posibles recrecidos en la zona. Tampoco se dio. Como imagen icónica de Gijón que fue y que es, el edificio se coló en el cine. José Luis Garci abrió las puertas del Palacete de Capua para convertirlo en la vivienda de Don Puente, el protagonista de "Asignatura Aprobada". La película, posterior a "Volver a Empezar", estuvo nominada al Oscar. Al final, ganó un Goya.