El mejor restaurante de Gijón (según Tripadvisor) tiene como especialidad el "bocachopo", un híbrido entre pizza y cachopo

Con una puntuación de 4,8 y más de 200 opiniones, Tripadvisor corona a un restaurante de bocadillos, pizzas y hamburguesas (y más cosas) como el mejor de todo Gijón. Es La Cestería, ubicado en el barrio de Cimadevilla, en la calle Gregorio García Jove. Este negocio de comida casera tiene como especialidad el "bocachopo", un bocadillo de cachopo, como su propio nombre indica, hecho con pan italiano, filete de ternera, queso Edam, jamón y sala de tomate. Todo un manjar, según quienes lo prueban, que cuesta 11,90 euros. El "bocachopo", que tiene aspecto de pizza Calzone, también lo hay de pollo y su precio es de 10,90 euros.

La carta de La Cestería tiene mucho más. Desde pizzas, hamburguesas y ensaladas a arroces y carnes. Las hamburguesas son cinco y hay opción vegetariana y vegana. Aparte del "bocachopo", los bocadillos de La Cestería llaman la atención por tener un toque singular: de carne guisada con jalapeños, de pollo con guacamole, de lomo con chimichurri y de atún con jamón.

Excelentes comentarios

Los clientes ponen la cocina de La Cestería por las nubes. "Sitio muy recomendable con comida muy rica, y lo mejor es que puedes ir con tu mascota. Los camareros majísimos y muy atentos!!", escribe una. "Encontramos este lugar tan especial en Gijón para comer. Limpio y muy cuidado. La comida espectacular, raciones generosas y relación calidad precio perfecta. Recomendado 100%", comenta otra. "El plato principal fue la especialidad del restaurante, el “bocachopo”, un híbrido entre una pizza y un cachopo. Yo comí el de jamón y queso, mientras que mis padres compartieron el de cecina y queso de cabra. El plato, a parte de original, es un completo acierto y nos lo comimos entero", señala otra clienta.

Un detalle personalizado

Además de la comida, los usuarios también valoran el trato recibido y mencionan un detalle llamativo. En cada mesa, los dueños de La Cestería colocan un pequeño papel con el nombre de la reserva y el número de comensales, acompañado de un dibujo. "Fuimos a comer en familia y nos sorprendió muchísimo el ambiente, la atención y por supuesto la comida. Las croquetas son de las mejores que he probado nunca y la fabada y las hamburguesas espectaculares. Repetiremos seguro, además es pet friendly", recoge otra clienta.

Entre los comentarios no solo triunfa el "bocachopo", sino también otros platos, como el arroz con pulpo y las croquetas, que nunca fallan. "Excelente lugar. El servicio perfecto ya que es un restaurante pequeño pero justo. La calidad de la comida muy bien y con buena ración. Muy buen trato, quedamos muy contentos con buenos precios y buen vino!!!", resume otro.