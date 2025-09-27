La mejor vaca de España se cría en Salas y se exhibe en Gijón: estos son los resultados del Concurso Nacional en Agropec

Una res de Ganadería Casa Venturo, en el concejo de Salas fue elegida ayer como Gran Campeona Nacional de Vacas, en la 45 edición del Concurso Nacional Conafe 2025, que organiza la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe). El nombre del animal ganador del que es el principal premio del concurso es Venturo Happen Rosani, que también se alzó con el premio en su categoría Vaca de Lactación 3 años Junior. El Concurso Nacional de Vacas es cada año uno de los platos fuertes de la feria del campo Agropec, que hoy domingo clausura su 39 edición en el Recinto Ferial Luis Adaro, de Gijón.

En el concurso se conceden 25 premios. Otro de los galardones relevantes fue la elección como Vaca Adulta Campeona de Flora Unstopabull Adaline, de la ganadería asturiana Casa Flora, del concejo de Valdés. El segundo puesto fue para una res de la ganadería gallega Rey de Miñotelo y el tercero para una vaca de la ganadería asturiana Xeygo Holsteins (Castropol).

Las dos ganaderías del occidente asturiano citadas también obtuvieron respectivamente los premios al Mejor Rebaño Nacional de Vacas, que recayó en Xeygo Holsteins; y al Mejor Criador Nacional de Vacas, Casa Flora.

Como Mejor Rebaño Nacional de Terneras y Novillas fue proclamada Ganadería Casa Venturo (Salas) y el premio al mejor criador en esta categoría se lo llevó la gandería gallega Rey de Miñotelo.

El premio Vaca Roja Campeona Nacional se lo llevó la gallega Ganadería Cid, con la vaca Ferreiro Rocio Jordy Red y el segundo puesto lo obtuvo una res de la ganadería cántabra Llera Her.

En total, en este concurso en el que participaron 207 reses de siete comunidades autónomas. Los bóbidos representan más de la mitad de los alrededor de 400 animales que han participado en esta edición de Agropec. Entre las actividades programadas para la última jornada de Agropec que se celebra hoy se incluye el 45 Campeonato Nacional de Manejadores Conafe 2025. Agropec es una de las ferias monográficas del recinto ferial que habitualmente concitan una mayor asistencia.