Moriyón abre la puerta a una coalición con el PP pero sin "diluir" a Foro: "Estamos en frente del Partido Socialista"

Foro Asturias celebró hoy en Gijón la inauguración del curso político con una reivindicación del partido como una "alternativa sensata" y advirtiendo de que una posible coalición con el PP no implicará que "se diluya en otros proyectos". Además, los líderes foristas protagonizaron duras críticas al Gobierno regional liderado por Adríán Barbón y al nacional, encabezado por Pedro Sánchez. El acto, que tuvo lugar en el Muséu del Pueblu d'Asturies, contó con la presencia, entre otros, de Carmen Moriyón, presidenta de Foro Asturias y alcaldesa de Gijón, y Adrián Pumares, secretario general de la formación y diputado regional, que abogó por una política "útil, cercana y valiente". "Hay que diagnosticar problemas, proponer soluciones y conseguir resultados", incidió en un encuentro al que asistieron numerosos cargos de Foro Asturias y militantes. "Foro no está aquí para diluirse en otros proyectos, sino para ser la voz propia de Asturias en una época de polarización en la que muchos pretenden que solo existan dos bandos", señaló Moriyón, en alusión a la posible coalición con el PP. "No estamos aquí para ocupar un espacio más en el mapa político. Estamos aquí para demostrar que claro que Asturias tiene futuro pero ese futuro, ese cambio, no será posible sin contar con un proyecto independiente, honesto y valiente que se llama Foro", prosiguió. "Claro que estamos enfrente del Partido Socialista. Pero que nadie se confunda. Para FORO Asturias es compatible echar al PSOE y seguir existiendo", remató la Alcaldesa de Gijón.

Gijón estuvo muy presente en el discurso de Adrián Pumares, que afeó a Adrián Barbón "no tener una frase", durante del debate sobre el estado de la región en la Junta General, para hablar sobre el vial de Jove. Pumares reprochó las gestiones con la ampliación del Hospital de Cabueñes, la Autopista del mar o la Zalia, "convertida en un erial". "¿No les vale también con tener eternizado el plan de vías?", manifestó el secretario general de Foro Asturias, que resaltó, ya a nivel general, que el Principado atraviesa "un momento decisivo" y que el Gobierno regional "está agotado, va a la deriva y es incapaz de identificar los problemas de los asturianos". "Barbón vive en una realidad paralela", sentenció Pumares, que apostó por defender la industria y apoyar a los jóvenes asturianos y que, por otro lado, alabó la iniciativa del Plan Llave de Gijón impulsada por el Ayuntamiento para hacer frente a la problemática de la vivienda. Subrayó Adrián Pumares que la región vive "un momento difícil, con los servicios públicos saturados e infraestructuras prometidas que se eternizan".

"Traición" por el peaje del Huerna

Carmen Moriyón acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "traicionar a Asturias" al mantener el peaje del Huerna, tema al que aludió Adrián Pumares. "Es injusto e ilegal; si no se quita será exclusivamente responsabilidad del partido socialista", aseguró el secretario general de Foro Asturias, que ensalzó a su formación como el "único proyecto verdaderamente asturiano". "No dependemos de órdenes de Madrid ni somos la sucursal de nadie", recalcó Pumares, que reivindicó el pacto rubricado con el Partido Popular en marzo para "hacer oposición al verdadero problema, el PSOE". "La prioridad es que haya un cambio en el Principado", comentó Adrián Pumares, que admitió que "echamos de menos que Foro tenga voz propia en Madrid porque es la voz de Asturias". No obstante, declaró que ese escenario, por el momento, "no está sobre la mesa". "No parece que esté en el horizonte que Sánchez convoque unas elecciones para perderlas", apostilló.

Al comienzo del acto intervinieron Hugo Rodríguez y Llara González, de Foro Joven. "Asturias no es más que nadie pero tampoco merecemos que sea menos", resaltó esta última, que abogó por "escuchar a cada vecino, a cada paisano". "La voz de los jóvenes no puede seguir quedando en segundo plano", indicó Rodríguez, que ensalzó a Foro Asturias como "la mejor alternativa". "Somos un oasis en una política de trinchera", apostilló.