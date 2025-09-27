Nuevo éxito de las rutas por Gijón de David Alonso
Decenas de personas participan en la visita guiada por la ciudad
Las rutas organizadas por el geógrafo David Alonso de la mano de Laboral Centro de Arte se apuntaron ayer un nuevo éxito de público y participación. La quedada de ayer, con inicio en la escalerona, contó con cerca de un centenar de personas para seguir las indicaciones de Alonso. Lleva por título "Xixón Sorprendente".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara
- Un conductor 'deslumbrado por el sol' atropella a dos personas en Gijón
- Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la 'Y' a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)
- Investigan una presunta violación a una joven en Gijón: 'A esa hora no había nadie por la calle
- El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía
- Una inversión de 2,8 millones de euros y 30 nuevos puestos de trabajo: así es el nuevo Mercadona que acaba de abrir en Gijón