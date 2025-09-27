Un nuevo negocio de Gijón recibe la distinción por su compromiso con la calidad turística
"Por su enfoque basado en la excelencia, la innovación y la dedicación al detalle”, destaca Pumariega
Un nuevo negocio de Gijón se acaba de sumar al listado -y ya van más de un centenar- de aquellos establecimientos de la ciudad con la distinción por su compromiso con la calidad turística. En este caso, el reconocimiento, entregado esta semana por la vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega, junto con el director de Visita Gijón, el área municipal de Turismo, Daniel Martínez Junquera, fue para Zoraida Ayovi, encargada del centro Ayovi Beauty Center, especializado en servicios de belleza y formación estética avanzada.
El Compromiso de Calidad Turística es una distinción que otorga el Ministerio de Industria y Turismo de España a empresas y servicios vinculados al turismo que trabajan con la metodología del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción turística. Supone un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora continua, a la vez que distingue al establecimiento o servicio frente a la competencia. El distintivo tiene validez bienal, aunque está condicionado a una evaluación anual de seguimiento. “En esta ocasión, se entrega una nueva distinción ‘Compromiso de Calidad Turística’ a Ayovi Beauty Center por su enfoque basado en la excelencia, la innovación y la dedicación al detalle”, explica Pumariega.
Gijón cuenta con 101 empresas reconocidas con este sello que ofrece herramientas para mejorar la competitividad de las empresas, garantía para los clientes y la mejora de la experiencia de los visitantes en el destino. Este programa de mejora de la calidad en el sector turístico está presente en más de 278 destinos y cuenta con 7.635 empresas distinguidas en España. Gijón/Xixón ha sido reconocido con el primer premio a Mejor Equipo Gestor en la Edición de los Premios SICTED 2025, de entre el total de destinos participantes.
