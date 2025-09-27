Un presupuesto social de récord para "proteger a las familias gijonesas"
La Fundación de Servicios Sociales incrementa un 7,6% sus cuentas y alcanza los 31,5 millones
R. V.
Gijón
Los votos a favor de PP, Foro y el concejal no adscrito y la abstención de la oposición avalaron la aprobación de un presupuesto récord para la Fundación Municipal de Servicios Sociales con 31,5 millones disponibles para 2026. Son 2,2 millones más que este año. Un incremento del 7,6%.
El popular Guzmán Pendás, en el que es su primer presupuesto en el área, destacó que "con estas cuentas garantizamos una red sólida y cercana que protege a las familias gijonesas". El presupuesto consolida el incremento del servicio de ayuda a domicilio y de las subvenciones a la Cocina Económica y el Albergue Covadonga.
