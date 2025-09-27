El PSOE investiga un contrato sanitario firmado por Moriyón

La portavoz socialista Carmen Eva Pérez presentaba ayer una pregunta que su grupo va a llevar a la comisión de Hacienda interesándose por un contrato de poco más de 60.000 euros para que desde un hospital privado se hagan pruebas médicas al personal municipal. ¿El problema? El PSOE teme que se pueda estar ante un "conflicto de intereses" de la Alcaldesa al firmar un contrato con una entidad que publicita sus servicios como cirujana. Exigen explicaciones sobre el vínculo de Carmen Moriyón con esa entidad.