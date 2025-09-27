Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pumarín descorcha sus fiestas

Con pregón de Victoria García

Pumarín descorcha sus fiestas.

Pumarín descorcha sus fiestas. / Lne

El barrio de Pumarín dio ayer comienzo a sus celebraciones con una jornada en la que destacó el pregón el de la directora de la Residencia Mixta, Victoria García Villar. Las fiestas se prolongan hasta el domingo.

