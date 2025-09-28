Agropec cierra sus puertas tras haber recibido 79.882 visitantes, nuevo récord de asistencia

Nuevo récord de asistencia en Agropec. La 39 edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras, que es la denominación de Agropec, cierra hoy sus puertas tras haber alcanzado los 79.882 visitantes en el certamen que se ha desarrollado este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Se trata de 536 visitantes más que las 79.346 personas que acudieron en la edición del año pasado, que había sido la más multitudinaria hasta la fecha.

Esta edición de Agropec "ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo en todas sus áreas, tanto en los múltiples concursos de diferentes razas de animales, como en las exposiciones de la huerta, alfarería, de Alimentos del Paraíso, exhibiciones de diferentes actividades rurales, mercadillos y talleres enfocados a los más jóvenes", según se valora desde la Cámara de Comercio de Gijón, organizadora del evento.

Uno de los talleres para niños, hoy en Agropec. / Marcos León

En el evento se pudieron contemplar más de 3.000 animales de distintas especies, desde vacas de las razas frisona o parda alpina, hasta gallinas, palomas, ocas, conejos y caballos asturcones, entre otras especies. "También han tenido especial relevancia las labores de recuperación de las razas autóctonas asturianas, que atrajeron a numerosos asistentes a la feria. Los más pequeños pudieron disfrutar de talleres para aprender jugando los oficios del campo y actividades tradicionales como el escanciado o el mayado", agregan desde la Cámara. En la feria también hubo espacio para exponer productos de la huerta.

Raza frisona

En el seno de esta edición de Agropec también se ha celebrado el Salón Internacional de les Sidres de Gala, con 207 productos de 68 lagares de 18 países distintos. Uno de los eventos centrales, como en cada edición, ha sido la 45 edición del Concurso Nacional Conafe 2025, de vacas de raza frisona, cuyo premio principal el de la Gran Campeona Nacional de Vacas, se lo llevó una res de una ganadería de Salas.

Los buenos datos de visitantes y aumento de actividades y participación de profesionales del sector, se produce un año antes de que la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras alcance sus 40 años de vida. Por este motivo desde la Cámara ya se ha comenzado a trabajar en la próxima edición, de forma que esté a la altura de la efeméride que se conmemora y siga siendo un referente del mundo rural y del campo.

La Cámara de Comercio de Gijón considera que Agropec "es el mejor escaparate para acercar el sector rural al conjunto de la sociedad, además de reflejar la enorme importancia que tiene para la economía de Asturias" y también se quiere reconocer y agradecer "la implicación del Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Gijón, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Gijón y Banco Sabadell en el éxito que ha supuesto la actual edición de Agropec".