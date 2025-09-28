Una cifra y una estrategia a seguir en las cuentas de Gijón: un plan de 430,9 millones para pasar del diseño de proyectos a su ejecución

Una cifra y una estrategia a seguir: 430,9 millones y dar el salto de la fijación de prioridades y la redacción de proyectos a su ejecución. A 430.966.149,82 euros alcanza el presupuesto consolidado –son 17,1 millones más que lo presupuestado para el actual ejercicio lo que supone un incremento porcentual del 4,15%– que el Ayuntamiento, sus tres organismos autónomos y las seis empresas de exclusiva titularidad municipal movilizarán a lo largo de 2026 con el objetivo de "atender en términos reales los retos que tiene por delante Gijón" y hacerlo desde "la firma voluntad del equipo de gobierno de acometer y desarrollar con éxito los grandes proyectos de ciudad".

Así se dice en la memoria de Alcaldía, que con la firma de Carmen Moriyón, se incluye en el expediente que lleva la propuesta económica municipal para 2026 camino de su aprobación inicial en Junta de Gobierno. Una memoria donde se recuerda la importancia clave del año 2026 como último ejercicio completo previo a unas elecciones, donde se fija la trascendencia de tener unos presupuestos aprobados que "generen confianza tanto hacia adentro como hacia afuera", lo que supone pensar en la ciudadanía pero también en los inversores, y donde se pone negro sobre blanco que "si los presupuestos de 2024 y 2025 tuvieron como prioridad la puesta en marcha de las líneas estratégicas del ejecutivo en ámbitos como las infraestructuras, el planeamiento urbanístico, la redacción de los proyectos esenciales o la adquisición de propiedades necesarias para su ejecución, el proyecto de 2026 pone su acento más marcado precisamente en esto último: la ejecución".

Esos 430,9 millones del presupuesto consolidado – donde también participan las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales, el Patronato Deportivo y las empresas dedicadas a servicio de medio ambiente, aguas, transportes, promoción económica, vivienda y festejos–tienen como punto de partida los 309,9 millones en que ha quedado finalmente el presupuesto estrictamente del Ayuntamiento. Son 6,4 millones que el aprobado en Pleno para este 2025. Un incremento del 2,12% en un presupuesto limitado en su crecimiento por la aplicación de la regla de gasto.

Apuesta sin precedentes

Aunque no sea la de mayor volumen, en el desglose de las partidas de gasto destaca el capítulo 6 o de inversiones reales. Son 34,5 millones: 2,2 millones más que este año. Moriyón defiende esta cifra "récord" como "una apuesta sin precedentes por la mejora de las infraestructuras urbanas y rurales, los equipamientos públicos y los espacios a disposición de la ciudadanía".

La lista de inversiones se ha hecho a partir de dos condicionantes. Uno es el de los compromisos adquiridos y bajo ese paraguas están desde la rehabilitación del Hogar de Ceares a la reforma del pabellón polideportivo de La Calzada pasando por el inicio de la construcción de un nuevo parque de bomberos y grandes proyectos de ciudad como arrancar el centro de arte de Tabacalera o impulsar el derribo del viaducto de Carlos Marx como primera acción de la estación intermodal de Moreda.

Y el otro condicionante tiene que ver con ejecutar las actuaciones que tienen financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Un cumplimiento de plazos y compromisos que se va a llevar del nuevo presupuesto local de inversiones unos 7,6 millones para obras en barrios degradados, las rehabilitaciones de los colegios Los Campos y Castiello y el proyecto Destino Turístico Inteligente.

Ese impulso inversor también se va a dejar sentir en proyectos sociales como la reforma del Albergue Covadonga o la adecuación de espacios en la Casa del Mar, en proyectos de atención a la ciudadanía como el centro de proximidad de Nuevo Roces o en mejoras en servicios municipales que conllevarán obras en la Casa Rosada o en el edificio del antiguo Asilo Pola, ahora museo Nicanor Piñole.

Todo esto son inversiones que financia el Ayuntamiento de manera directa con su presupuesto. Pero para tener una mirada global de la capacidad inversora municipal hay que tener muy en cuenta a las empresas del Grupo Ayuntamiento. Sobre todo a las tres grandes. Y es que, solamente, las inversiones presupuestadas por la Empresa Municipal de Aguas (EMA), alcanzan los 15,2 millones. Su "hermana" la Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) tiene un presupuesto de inversiones de 6,8 millones y otros 4,2 millones invertirá la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa). Con todo esto más la aportación de las tres empresas municipales pequeñas –Petsa, Emvisa y Divertia– ese motor inversor municipal moverá el año que viene unos 62 millones de euros.

Préstamo de 25 millones

Que mantener las empresas municipales, y los servicios que desde ellas se prestan, es otra de las prioridades del diseño presupuestario del gobierno que lidera Carmen Moriyón se evidencia por dos vías. Por un lado, en los propios presupuestos individuales de cada una de ellas que crecen entre el 7,6% de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el 3% de la Fundación Municipal de Cultura. Y por otro, en la aportación de dinero que se les hace desde el Ayuntamiento. Finalmente esas aportaciones han subido hasta los 108,7 millones: unos 2,6 millones más que en este ejercicio.

A la hora de cuadrar cuentas es habitual el recurso a préstamos bancarios. Para el año que viene la propuesta del equipo de Hacienda que encabeza la forista María Mitre es tramitar un préstamo a largo plazo por 25 millones de euros. Una cifra que está por encima de los 23,7 millones del préstamo incorporado al presupuesto de este año, que ya había crecido sobre los 21,2 millones del ejercicio de 2024. A uno de enero de 2026 la deuda municipal se estima que esté en los 80,8 millones. n

