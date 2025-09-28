Crónicas gijonesas: El Prau Redondo

Se considera la fecha del 17 de agosto de 1903 como el día en que el Gijón Sport Club compitió por primera vez de una forma oficial, con uniforme y reglamento, y lo hizo contra el Oviedo Foot-Ball Club. Fue en el Prado Redondo, en El Humedal, y es que a principios del siglo pasado una parte del Prado Redondo sirvió como lugar para los primeros partidos de fútbol en Gijón.

Fueron jóvenes gijoneses, en su mayoría, tras haber pasado por el colegio de La Inmaculada estudiaban en países como Suiza, Alemania y también en Inglaterra, de donde habían traído esa afición. Ellos introducen el fútbol en Gijón durante aquellas vacaciones veraniegas de 1903, y hablamos de apellidos como Alvargonzález, Prendes, Moré, Malet, Bertrand, de la Riva o Adaro. Fue precisamente Luis Adaro Pórcel quien, con veinte años, más destacaba en esa afición al fútbol y quien consiguió las porterías y utillaje necesario para aquellos primeros partidos de balompié, de foot-ball en Gijón. En un espacio, en un prado, no lejos de la fábrica que un año antes había fundado su padre, Luis Adaro y Magro. Esto dijo la prensa respecto a aquel primitivo derby: «Tomaron parte distinguidos jóvenes de la capital y gijoneses, resultando el match sumamente entretenido para los espectadores, entre los que se contaban distinguidas señoritas de nuestra buena sociedad». El resultado daba igual.

El Gijón Sport Club, en aquel verano de 1903, estaba compuesto por Luis Adaro, que era portero, capitán y entrenador, y estos jugadores de campo: Manuel Hartasánchez, Eduardo Prendes, Adolfo Suárez Sánchez, Antonio de la Riva, Vicente Sánchez Gómez, Miguel González, Marino Díaz, José Moré, Romualdo Alvargonzález y José Luis Alvargonzález

El Prado Redondo, el «Prau Redondo», ocupaba lo que luego fue el espacio de las actuales calles Ribadesella, Luanco, Candás, Lieres, Avilés e Infiesto. El profesor Manuel Ángel Sendín García cita en uno de sus trabajos sobre el desarrollo urbano de la ciudad un documento notarial que nos habla del Prau Redondo, y nos da unos datos muy interesantes.

Era, según la descripción, un prado sito en los arrabales de Gijón que medía algo más de cinco hectáreas y setenta y cuatro áreas, y que lindaba al norte con bienes de don Fermín Suárez Crossa, al este con la prolongación de Álvarez Garaya (carretera del Obispo y desde 1909 Magnus Blikstad), y al sur y oeste con la factoría de Laviada y Compañía, «adquirió esta finca don Antonio Rodríguez Arango por compra a doña María Antonia Menéndez en el año 1899». Esa superficie del Prau Redondo (57.400 metros cuadrados) también es citada por Moisés Llordén de acuerdo a los protocolos notariales de Evaristo Prendes del año 1896. El diario «El Comercio» del 2 de enero de 1900 cita la misma extensión: 45 Días de Bueyes, más o menos esos metros cuadrados. Ocho veces el césped de El Molinón.

En el año 1901 Juan Díaz-Laviada Aldabalde fundó la fábrica de Laviada y Compañía situada a continuación del Prau Redondo (los límites de la factoría eran las actuales calles Infiesto, Magnus Blikstad, Fortuna Balnearia y avenida de Portugal) y en el año 1902 Luis Adaro Pórcel instaló la suya junto a la de Laviada más cerca de Pumarín, a partir de la actual Fortuna Balnearia.

Antes de servir el Prau Redondo (parte de él, la zona de las calles Ribadesella y Luanco) como campo de fútbol tenía como límite norte la antigua iglesia de San José que hoy situaríamos entre el «Cubo» de Alejandro Mieres y el inicio de la avenida de Portugal. El Prau Redondo se había utilizado a finales del siglo XIX como espacio de maniobras militares y como campo de tiro. Ello por lo alejado que estaba de la población. Sin habitantes, casi sin paseantes.

Fue a partir del año 1904 cuando el Prau Redondo se empezó a parcelar, a venderse por lotes, y en consecuencia se empezó a edificar en su superficie. Son las manzanas con las calles que hoy conocemos: Ribadesella, Luanco, Candás, Avilés, Infiesto y Lieres. Y a partir de ahí muchos almacenes y talleres en el antiguo «Prau Redondo». Sólo desde finales de la década de 1950 es cuando esa zona incrementa sus edificios para viviendas. Lo último. Desconocemos el porqué del nombre de Prau Redondo. No lo era, sino más bien trapezoidal. Quizás se deba al apellido Redondo. Por cierto, en Gijón hubo otro Prau Redondo, en la parroquia de Somió. En él se celebraban las fiestas de Somió antes de la guerra civil, antes de trasladarse a la cercana Quinta Peláez, o sea al Somió Park. El «prau redondo» de Somió ocupaba el solar de la actual iglesia de San Julián, obra de Juan Manuel del Busto e inaugurada en el año 1933, la zona anexa y también la zona al otro lado de la avenida de Dionisio Cifuentes. En ese Prau Redondo de Somió está el crucero que se conserva frente a la iglesia.

Retrato de Gijón

El Prau Redondo. / MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES

San Miguel

En el año 1867 el Ayuntamiento de Gijón aprobó el plano para llevar a cabo el Ensanche del Arenal que afectaba a los terrenos anexos a la playa de San Lorenzo. El Plan de Ensanche tenía como parte fundamental una plaza elíptica –la plazuela de San Miguel– de donde salen varias calles hacia el entonces «inculto arenal» donde, por una parte, se formaron manzanas en forma de cuadrícula que llamamos ahora La Arena. La postal (Muséu del Pueblu d’Asturies), con error en la tipografía, refleja el Gijón que había que enseñar al mundo y muestra la ciudad moderna, con tranvías por ejemplo. Un coche «jardinera» que solo se utilizaba en los veranos vemos en la imagen tras la máquina, y circulando por el centro de la plazuela de San Miguel.