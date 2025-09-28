Casi una década y catorce millones después, la comisaría de Gijón llega a la meta

La Policía Local de Gijón celebrará mañana la festividad de su patrón San Miguel inaugurando su nueva Comisaría en Sanz Crespo de la mano de la Alcaldesa, Carmen Moriyón. Se cierra el círculo. Fue otro 29 de septiembre, el del año 2016, cuando la entonces regidora forista daba el pistoletazo público de salida al proyecto anunciando la incorporación de 100.000 euros al presupuesto del año siguiente para encargar su redacción. El lugar elegido era una parcela de algo más de 9.000 metros cuadrados al lado del nuevo Palacio de Justicia y en el entorno de esa parte de Gijón llamada a renovarse por completo a través del plan de vías.

El reto era dar respuesta a la histórica reivindicación policial de salir del angosto y antiguo edificio de la calle San José. Estaba claro que no iba a ser fácil aunque nadie calculó que el proceso iba a ser tan largo, complejo y enrevesado como para tener que esperar casi una década para ver operativo el nuevo edificio. Ha costado tiempo, trabajo y muchos euros: entre la construcción del inmueble y su acondicionamiento el coste total final ha rondado los 14 millones.

2017 | El proyecto "Pomares" presentado por el estudio Serrano Suñer y que ganó el concurso de ideas para la Comisaría de Gijón. / LNE

El edificio donde ya trabajan desde hace semanas los agentes nació en el madrileño estudio de arquitectura liderado por Fernando Serrano Suñer. Ellos ganaron en 2017 un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento y al que se presentaron 13 propuestas. La suya, bajo el lema "Pomares", planteaba un singular edificio acristalado en forma de L con una cubierta intermedia ajardinada, un parque al lado y 18 patios interiores que debían proveer de vegetación, iluminación natural y ventilación al inmueble. Solo hace unos meses este edificio fue uno de los cinco seleccionados en Asturias para competir por los premios Arquitectura 2025 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Un contrato inicial de 7,6 millones y 30 meses de obra

Ya había diseño. Tocaba construir. Tras aprobarse el proyecto básico de ejecución en agosto de 2018 por 9,6 millones (impuestos incluidos) y arrancar una licitación que tuvo que paralizarse a los pocos días al detectarse errores, la obra acabó adjudicándose a Acciona Construcción en febrero de 2019 por 7,6 millones (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 30 meses. Dos años y medio para una inauguración que no iba a llegar en plazo.

2022 | El edificio en obras, poco antes de la suspensión del contrato. / LNE

De hecho lo que llegó en diciembre de 2021 fue una solicitud de la constructora pidiendo cinco meses. Los cambios no iban a acabar ahí. El 2022 fue un año movido: en julio se daba el visto bueno al inicio de una modificación del proyecto, en agosto a una nueva ampliación de plazo y en noviembre la Junta de Gobierno decretaba la suspensión del contrato tras ocho meses con las obras paralizadas y cinco previos de una actividad mínima.

Estos movimientos coincidieron con la etapa de gobierno de PSOE e IU con Ana González a la cabeza. Al proyecto de la Comisaría, como a toda la ciudad y el mundo, le pasó por encima de la pandemia pero también la decisión municipal de reajustarlo para incorporar mejoras técnicas pero también nuevos usos ajenos a la actividad policial. La idea era que otros servicios municipales pudieran tener allí su sitio.

2024 | Una vista del exterior ya rematado de la nueva Jefatura. / LNE

Ana González aprobaba en enero de 2023 ese modificado de obra que elevaba el coste total a 9,7 millones (impuestos incluidos). El 28 de junio, en la primera sesión de la Junta de Gobierno entonces integrada por Foro, PP y Vox, se daba el visto bueno a esa resolución de enero de Alcaldía con un plazo de ejecución de 5 meses y se levantaba la suspensión . A los pocos días, vía telemática, Carmen Moriyón firmaba el nuevo contrato con Acciona. El fin de obra se fijaba para diciembre. Tampoco iba a ser. La empresa volvió a pedir una ampliación de plazo que demoraba el remate de las obras al 1 de marzo de 2024.

Acabado el edificio tocó acondicionarlo y organizar el traslado del personal desde la calle San José. Y eso no es algo menor que se solvente con la compra de mesas, sillas y archivadores y cerrando un día la puerta de la vieja Comisaría para abrir al siguiente la de la nueva. Los elementos tecnológicos tienen un valor más que vital en esta nueva Comisaría que tendrá–es lo único que todavía no está operativo–un centro de control puntero en Europa (con un coste de 1,3 millones) dentro de un complejo policial que el gobierno local reivindica como el más moderno del norte de España.

Un complejo con sitio para un gabinete de crisis desde el que encarar los problemas de seguridad que pueda sufrir Gijón pero también para una placa donde recordar a los agentes asesinados por ETA. Con una galería de tiro donde los agentes pueden practicar en vivo o con realidad virtual pero también con oficinas reservadas para personal de los servicios municipales de tráfico e informática. Una Comisaría pensada para dar servicio a Gijón durante, al menos, los próximos 50 años.