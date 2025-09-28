Fallece María Victoria Cortina, madre de Joaquín Miranda

María Victoria Cortina, madre del presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, falleció ayer, a los 89 años. «Ha sido abrumador el cariño que hemos recibido», expresaba con agradecimiento Miranda. Cortina dedicó gran parte de su vida a los almacenes La Gloria, uno de los principales núcleos comerciales de la ciudad en los 60 y 70 que se ubicaban entre la calle Domínguez Gil y San Bernardo. Casada con Joaquín Miranda García, compaginó su vida laboral con su afición por la pintura y restauración de muebles, que siguió desarrollando tras su jubilación. En los últimos años, se la podía ver por las calles de Gijón junto a su inseparable grupo de amigas. Su funeral se celebrará mañana, a las 12.00 horas, en la parroquia de San Nicolás de Bari.