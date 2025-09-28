Fallece María Victoria Cortina, madre de Joaquín Miranda
Trabajó gran parte de su vida en los míticos almacenes La Gloria, en Domínguez Gil
María Victoria Cortina, madre del presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, falleció ayer, a los 89 años. «Ha sido abrumador el cariño que hemos recibido», expresaba con agradecimiento Miranda. Cortina dedicó gran parte de su vida a los almacenes La Gloria, uno de los principales núcleos comerciales de la ciudad en los 60 y 70 que se ubicaban entre la calle Domínguez Gil y San Bernardo. Casada con Joaquín Miranda García, compaginó su vida laboral con su afición por la pintura y restauración de muebles, que siguió desarrollando tras su jubilación. En los últimos años, se la podía ver por las calles de Gijón junto a su inseparable grupo de amigas. Su funeral se celebrará mañana, a las 12.00 horas, en la parroquia de San Nicolás de Bari.
