Fallece Purificación Citoula, una de las primeras fotoperiodistas en Asturias
"Era buena compañera y tenía mucho carácter", recuerdan sus colegas de la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos
Purificación Citoula Rodríguez, que fue una de las primeras mujeres que ejerció como fotoperiodista en Asturias, falleció a los 68 años de edad, dejando una hija y dos nietas.
Fue una de las pioneras en ejercer esta profesión en Asturias, junto a otras fotoperiodistas como Bertina o Ana Muller. Citoula "era buena compañera y tenía mucho carácter y temperamento", recuerdan compañeros de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias.
Natural de una localidad de la provincia de A Coruña, nunca perdió su acento gallego, tenía gran sentido del humor y "era y se sentía muy profesional; le echaba horas", señalan sus colegas. En Asturias comenzó a ejercer en los años ochenta del siglo pasado, si bien ya había cogido antes la cámara, en su Galicia natal. En Asturias desarrolló toda su carrera profesional en el diario "El Comercio".
Suscríbete para seguir leyendo
- Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- Un conductor 'deslumbrado por el sol' atropella a dos personas en Gijón
- Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la 'Y' a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)
- El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
- Les mejores fabes de Asturias' y un lugar que es 'un lujo para las vacas': esta es la opinión de los primeros asistentes a Agropec
- Una inversión de 2,8 millones de euros y 30 nuevos puestos de trabajo: así es el nuevo Mercadona que acaba de abrir en Gijón