Fallece Purificación Citoula, una de las primeras fotoperiodistas en Asturias

Purificación Citoula Rodríguez, que fue una de las primeras mujeres que ejerció como fotoperiodista en Asturias, falleció a los 68 años de edad, dejando una hija y dos nietas.

Fue una de las pioneras en ejercer esta profesión en Asturias, junto a otras fotoperiodistas como Bertina o Ana Muller. Citoula "era buena compañera y tenía mucho carácter y temperamento", recuerdan compañeros de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias.

Natural de una localidad de la provincia de A Coruña, nunca perdió su acento gallego, tenía gran sentido del humor y "era y se sentía muy profesional; le echaba horas", señalan sus colegas. En Asturias comenzó a ejercer en los años ochenta del siglo pasado, si bien ya había cogido antes la cámara, en su Galicia natal. En Asturias desarrolló toda su carrera profesional en el diario "El Comercio".