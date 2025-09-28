La figura de la semana: Victoria García Villar, la melómana que hace diana en la Mixta

Cuando a Victoria García Villar le propusieron ser la pregonera de las fiestas de San Miguel en Pumarín le entraron más nervios en ese momento, que el pasado viernes durante el propio pregón. Un discurso que la directora de la Residencia Mixta tenía ganas de dar, en el que verbalizó lo que previamente había escrito, lo que le había salido del alma, y en el que abordó, entre otras cosas, las semejanzas entre el barrio y el centro que lidera, integrado en el ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias).

Nacida en Gijón el 23 de diciembre de 1960, Victoria García, la quinta de siete hermanos (Javier, Amparo, Jesús, Carlos, ella, María Antonia e Inmaculada ), residió en las calles Uría, San Bernardo y Menéndez Pelayo. Tuvo una infancia de aquellas de estar todo el tiempo posible al aire libre, con los amigos. También tiene bonitos recuerdos de los veranos idílicos que pasaba en Meredo (Vegadeo), por los orígenes de su familia materna. Unos meses estivales que marcaron a una joven Victoria, alumna del colegio La Asunción, en cuyo equipo de baloncesto jugó y con notable éxito, pues ganaron varias ligas.

El deporte, desde pequeña, ha sido una de las grandes pasiones de la directora de la Mixta, cargo al que llegó en 2009. En la Universidad de Oviedo estudió Filología Hispánica, la especialidad de lengua española, y sus primeros pasos a nivel profesional los dio en el Instituto Nacional de Empleo, que posteriormente sería el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tras aprobar unas oposiciones comenzó a trabajar en una oficina en La Calzada. Y, de ahí, a la llamada de la Mixta. Algo así como "en menuda me he metido" pensó Victoria García, campeona de España de tiro con arco, disciplina a la que le guarda un gran cariño.

Residente en la calle Ezcurdia, en La Arena, la playa de San Lorenzo, su rincón favorito de la ciudad, le queda al lado. Nunca le hace ascos a unos paseos por el Muro. Así, como quien dice, mata dos pájaros de un tiro: hace ejercicio y disfruta de las vistas del arenal y del mar Cantábrico. También acude al gimnasio para mantenerse en forma y la música es una fiel acompañante en su vida. Le mola la música "buena", la de los ochenta y noventa. Toca todos los palos: rock, jazz, blues... Su referente musical, sin embargo, era el fallecido cantautor Luis Eduardo Aute, con el que sintió siempre una fuerte conexión por sus letras y canciones. En su casa, incluso, luce un retrato de ella que le pintó el propio Luis Eduardo Aute.

Victoria García, cuyos padres, José y Amparo, ya fallecieron, vivió durante una larga temporada en Candás, pero le embargaba la morriña y decidió instalarse de nuevo en Gijón. Echaba de menos a su círculo, a familiares y amigos, con los que intenta desconectar de su exigente labor en la Residencia Mixta, un equipamiento con más de 300 residentes y 374 trabajadores, el mayor geriátrico público de la región. Como el día a día le absorbe porque se vuelca en ello, trata de relajarse mentalmente todo lo posible.

Aficionada también a descubrir otras ciudades, desde la pandemia su ratio de viajes ha disminuido. Un episodio, el de la pandemia, que supuso un shock, un antes y un después, en la Residencia Mixta de Pumarín. Victoria García estaba en vilo y pasaba las noches allí, en el centro, en los momentos más críticos. El ambiente era de mucho estrés y miedo por lo desconocida de la situación. Los casos de positivo, no obstante, se detectaron una vez levantado el confinamiento.

De carácter tranquilo, a la pregonera de Pumarín, que en ocasiones peca de querer ser demasiado perfeccionista, le sale la vena nerviosa cuando surgen los agobios. Pero se mantuvo serena a la hora de pronunciar el pregón en el parque de Severo Ochoa, en Pumarín, un barrio del que ensalzó su diversidad y su manera de acoger a gentes de distintas procedencias, al estilo de una Residencia Mixta construida en 1979 y que dirige desde hace ya 16 años Victoria García Villar, que dejó de competir en tiro con arco cuando se adentró en la Mixta, equipamiento en el que pone todos sus esfuerzos para que los ancianos estén lo mejor atendidos.