IU indaga sobre cambios en las funciones de los conserjes de colegios

La inquietud que se ha empezado a sentir entre los equipos directivos y las familias de varios colegios públicos de la ciudad sobre un cambio en las condiciones de trabajo de los conserjes que atienden los centros ha llevado al portavoz de IU, Javier Suárez Llana, a plantear el asunto ante el gobierno a través de una pregunta a la comisión de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales de mañana. Ahora mismo, y según consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Gijón, hay 57 personas, entre conserjes y auxiliares de servicio, adscritos a los colegios públicos y escuelas infantiles del concejo.

U na de las labores que venían ejerciendo era la de la atención a las familias y la recepción y acompañamiento del alumnado dentro del recinto escolar durante el horario lectivo. Una labor que suponía, por ejemplo, que si un escolar llegaba fuera de la hora de entrada por algún motivo o tenía que irse antes del horario de salida tenía a ese personal municipal acompañándole desde el aula y hasta el punto del centro donde le esperase el familiar.

La preocupación ha llegado tras el inicio del curso al informar algunos conserjes a las direcciones de sus centros de que ese servicio de acompañamiento del menor y atención a las familias ya no está dentro de sus obligaciones por un cambio de normativa. Una preocupación que aumenta si se tiene en cuenta que con la ley orgánica de Educación en la mano esas tampoco son funciones del profesorado.

Intentar clarificar la situación es lo que lleva a Suárez Llana a preguntar directamente al equipo de gobierno quién se va a encargar ahora mismo de esa labor, qué norma es la que ha cambiado y cuales van a ser a patir de ahora las funciones de los conserjes de colegios y escuelinas gijonesas.