La mareona verde inunda Gijón con 2.000 participantes en la marcha contra el cáncer: "Asturias siempre es solidaria"

La mareona arrasó Gijón. Normalmente, es rojiblanca y se puede presenciar por toda la geografía española, pero esta vez el verde fue el color que imperó. Todo gracias a la Asociación Española contra el Cáncer que organizó su tradicional carrera para recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre este mal que no hace distinciones. "En la presentación dije que quería una mareona verde por la mañana y una rojiblanca por la tarde", expresaba Teresa Sánchez, presidenta de la junta local.

Sus deseos así se cumplieron, ya que en el Náutico se juntaron hasta 2.000 participantes para participar en una marcha no competitiva de 4,5 kilómetros. "En Asturias siempre la gente participa muchísimo, somos muy solidarios. Nadie se libra de esta enfermedad y por eso la gente está concienciada. Se ha participado con mucha ilusión", resumía Sánchez, que apuntó que en la carrera participaron dos millares de personas, pero que registrados hubo muchos más que quisieron colaborar aunque no pudiesen participar.

Así fue la carrera contra el cáncer de Gijón: en imágenes / Marcos León

Desde una hora antes del inicio, marcado a las 11.00 horas, la Asociación montó una serie de actividades para ir animando la mañana. Olga Riesgo, miembro de la junta local, abrió el evento con una exhibición de Rope Flow. Posteriormente, fue el turno de Claqué Asturias, dirigido por Róber Taboada, para hacer uno de sus ya característicos flashmob al ritmo de "Holiday" de Madonna. La antesala de la carrera fue para la Banda Noega que tocó el himno de Asturias antes de dar comienzo. Posteriormente y una vez llegó todo el mundo, se realizó una sesión de zumba para todos los asistentes.

"Todo lo que hacemos y lo recaudado hoy es para los servicios gratuitos para pacientes y familiares que necesitan la atención psicológica y nosotros se la ofrecemos", explicó la presidenta de la junta local que también quiso agradecer el apoyo de las instituciones privadas y patrocinadores que colaboraron en el sorteo de más de cuarenta premios.

"El cáncer no hace distinciones"

Entre la mareona verde, Laura Ríos miraba con emoción a todas las personas que se iban congregando en la salida. Era su primera vez en una marcha contra el cáncer. "Es maravilloso ver tantas familias y niños pequeños", mencionaba Ríos, acompañada por su marido Nahuel Pereira y sus hijos Luciano y Zoe. "Nos lo comentó una amiga que es colaboradora y no lo pensamos dos veces para ayudar a la asociación", añadía la participante.

Por su parte, Yaiza Caicoya ya había participado en más carreras. En esta ocasión quiso hacerlo acompañada por Lucía Caicoya y Enol Ferruelo y sus inseparables perros Max y Pistón. "Hace falta carreras como esta, parece un tema tabú, pero nos afecta a todos y hay que colaborar en lo que haga falta. La gente tiene que conocer la asociación y su labor, la enfermedad no hace distinciones", detallaba Caicoya.

Estas palabras fueron secundadas por Susana Benavides. Tristemente, el cáncer le ha tocado de cerca en dos ocasiones. La primera por su padre, fallecido por un cáncer. La segunda por ella misma, al padecer un cáncer de mama metastásico. Se emocionaba al recordarlo, pero también se alegraba al ver el gran apoyo con el que cuenta tanto ella como todos los afectados. "Me encanta que la gente participe, dé visibilidad y tome conciencia de que a todo el mundo le puede pasar y no estamos solos", detallaba Benavides.

Y es que la enfermedad afecta incluso una vez se ha superado y para esos momentos también se necesita apoyo. "Nos dan visibilidad porque cuando acabamos el tratamiento nos abandonan un poquito y con estas cosas nos ayudan a que sigan pendiente de nosotras, los efectos secundarios y ayudas que necesitamos", sentenciaba Benavides, mientras continuaba la marcha por el paseo de San Lorenzo.