El PSOE desconfía de la obra del soterramiento del Muro

El PSOE tildó de «mentira» la promesa que hizo Foro en campaña de soterrar el tráfico en el Muro de San Lorenzo, señalando que «no se hará realidad». Los concejales Carmen Eva Pérez Ordieres y Jacobo López mantuvieron una reunión con la asociación de vecinos de La Arena en la que se abordaron los tema de la obra del paseo de San Lorenzo y el estudio geotécnico que se tiene previsto llevar a cabo en la zona. «Carmen Moriyón infló su programa con una mentira. Ahora intenta justificarla con un estudio que no va a ningún sitio», aseguraron los ediles socialistas, añadiendo que «están tirando más de 100.000 euros». La formación de la oposición también comentó el hecho de que Foro «quiera tunelar el paseo, mientras que el PP optaba por una reforma en superficie».