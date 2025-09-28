Pumarín y Castiello continúan de folixa con los más pequeños como protagonistas

Pumarín y Castiello de Bernueces prosiguieron este sábado con sus celebraciones por San Miguel, en las que los más pequeños tomaron el protagonismo. Muchos críos se subieron a las atracciones en el parque Severo Ochoa de Pumarín, donde hubo música con "Pepo K-Libre", juegos infantiles y entrega del bollo y de la botella de sidra a los socios. El "Grupo Beatriz" amenizó la verbena. En Castiello, hubo romería infantil, concurso de postres y tortilla y cena campestre. Por la noche tocaba actuación del "Grupo Apelo". Ambos festejos concluyen este domingo.

Las atracciones en los festejos de Pumarín, en el parque Severo Ochoa. / Marcos León