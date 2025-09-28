Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pumarín y Castiello continúan de folixa con los más pequeños como protagonistas

Ambas celebraciones concluyen este domingo con varias actividades

Ambiente en las fiestas de Pumarín.

Ambiente en las fiestas de Pumarín. / Marcos León

S. G.

Pumarín y Castiello de Bernueces prosiguieron este sábado con sus celebraciones por San Miguel, en las que los más pequeños tomaron el protagonismo. Muchos críos se subieron a las atracciones en el parque Severo Ochoa de Pumarín, donde hubo música con "Pepo K-Libre", juegos infantiles y entrega del bollo y de la botella de sidra a los socios. El "Grupo Beatriz" amenizó la verbena. En Castiello, hubo romería infantil, concurso de postres y tortilla y cena campestre. Por la noche tocaba actuación del "Grupo Apelo". Ambos festejos concluyen este domingo.

Las atracciones en los festejos de Pumarín, en el parque Severo Ochoa.

Las atracciones en los festejos de Pumarín, en el parque Severo Ochoa. / Marcos León

Asistentes a las celebraciones en Castiello de Bernueces.

Asistentes a las celebraciones en Castiello de Bernueces. / LNE

Pumarín y Castiello continúan de folixa con los más pequeños como protagonistas

Pumarín y Castiello continúan de folixa con los más pequeños como protagonistas

