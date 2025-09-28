Segunda jornada del torneo benéfico pádelFEK
La segunda jornada del torneo benéfico pádelFEK se disputó en las instalaciones del Chas en donde salieron las parejas finalistas que disputarán los últimos encuentros en el día de hoy. El campeonato, organizado por la Fundación Eduardo Kocina, tiene el objetivo de concienciar y recoger fondos contra el cáncer. En la imagen, uno de los partidos de las eliminatorias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara
- Un conductor 'deslumbrado por el sol' atropella a dos personas en Gijón
- Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la 'Y' a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)
- Investigan una presunta violación a una joven en Gijón: 'A esa hora no había nadie por la calle
- El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía