La segunda jornada del torneo benéfico pádelFEK se disputó en las instalaciones del Chas en donde salieron las parejas finalistas que disputarán los últimos encuentros en el día de hoy. El campeonato, organizado por la Fundación Eduardo Kocina, tiene el objetivo de concienciar y recoger fondos contra el cáncer. En la imagen, uno de los partidos de las eliminatorias.