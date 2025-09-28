Toño Migoya, director de Fundación Gijón Rural: "El ganado podría limpiar el monte de Fano de combustible para incendios"

José Antonio Migoya Redondo (Gijón,1970) es el director de Fundación Caja Rural de Gijón, de cuyo día a día se viene ocupando desde 2010, cuando el cargo tenía otro nombre. A los diez años se mudó con su familia del barrio de Pumarín a Porceyo, donde sus padres tenían ganadería. Tras casarse, acabó haciendo también casa en Porceyo, donde ahora reside. La Fundación recientemente ha cambiado su marca, pasando a llamarse Fundación Gijón Rural.

¿Cómo ha evolucionado la labor de la Fundación hasta ahora?

Fuimos dando pasos adelante, creciendo en actividad y en presupuesto y cada día tenemos más presencia. Jesús Fuentes como presidente tenía bien claro que la Fundación es la imagen pública de nuestra matriz bancaria, que es Caja Gijón La Rural. Como él decía, es la forma de devolver a los gijoneses lo que los gijoneses te daban con el trabajo día a día con los clientes. Y esa frase la repite también mucho José Ramón Fiaño, nuestro actual presidente. José Luis Riesgo fue el presidente que creó la Fundación hace ya casi dos décadas creo que él estaba convencido de que era la herramienta para vincularnos más con el territorio.

Acaban de cambiar de marca.

La Caja cambió de nombre comercial a Caja Gijón, aunque el jurídico sigue siendo Caja Rural de Gijón Cooperativa de Crédito. Con la Fundación ocurre lo mismo, nuestra denominación jurídica sigue siendo Fundación Caja Rural de Gijón, pero en nuestra forma de que nos vean los ciudadanos pasamos a denominarnos Fundación Gijón Rural..

¿Puede esbozar algunas de las cosas que hacen desde la Fundación?

Nosotros realmente, como fundación donante que somos, en un porcentaje muy elevado nos dedicamos a aportar fondos a iniciativas que hacen otras entidades. Colaboramos con el movimiento asociativo gijonés, con clubes deportivos y con la administración. Gijón es una ciudad muy viva y nuestras asociaciones o federaciones son muy activas.

El apoyo a entidades deportivas es una de sus enseñas.

Donde no me ha gustado nunca que se meta la Fundación es en el fútbol, porque yo creo que el fútbol es un deporte en el que están sobrados. Por eso optamos por otros deportes a los que siempre les ha costado sacar proyectos adelante. Ahí siempre hemos estado. Por ejemplo con las chicas de Balonmano La Calzada, que ahora han disuelto el equipo senior y se han quedado como territoriales. Van a seguir teniendo nuestra colaboración para una de las extremidades que tiene el Balonmano La Calzada, que es el deporte inclusivo, donde nosotros estamos bastante sensibilizados. Ahí también vamos a colaborar con la Federación de Hockey para hacer una iniciativa de hockey plus.

¿Y la cultura?

Tenemos un convenio con la concejalía para apoyar el Festival del Arco Atlántico, el Día de los Museos... Con el Ayuntamiento también organizamos la Feria de San Antonio.

¿Y las iniciativas propias?

Son escasas, pero de relevancia en la ciudad. Una es nuestra presencia en Agropec y en Mercaplana hacemos talleres y actividades. En Agropec, por nuestra buena relación con el Ayuntamiento, desde hace años nos ceden su pabellón en la Feria de Muestras y siempre hacemos una exposición relevante.

Este año sobre incendios.

Lo que hemos querido hacer es un homenaje al mundo rural y a nuestros antepasados. Hay un espacio en la exposición en la que hacemos un homenaje a Arcadi Moradell (autor del eslogan "Asturias Paraíso Natural"), que este año recibió el título de hijo predilecto de Asturias. Su eslogan sigue muy vivo 40 años después. Con esta exposición queremos que la gente medite. La naturaleza por si sola se vuelve selvática. El paraíso natural que tenemos es por la acción del hombre sobre el territorio, si no hubiese acción del hombre, sería todo matorral. Y eso nuestros políticos tendrían que verlo. Hasta hace 50 años la acción del hombre era eminentemente agrícola en nuestro territorio rural.

¿Y en cuanto a los incendios?

Creo que hay que hacer más prevención. Hace décadas había tres líneas de cortafuegos en torno a los pueblos; las huertas de autoconsumo, las tierras de labor donde cultivaban el centeno, el trigo, el maíz, y el tercer cinturón eran las praderías que llegaban hasta el monte. Ahora todo es matorral, que es combustible para los incendios.

¿Considera que está relacionado con la despoblación del campo?

Sí, claro. La gente ha emigrado a las ciudades y no hay relevo generacional en las actividades agrícolas y ganaderas en Asturias. En diez o quince años el ganadero va a ser una especie en peligro de extinción; ahora tenemos un porcentaje muy alto de cotizantes a la agraria que andan entre 55 y 65 años. A diez años son explotaciones que están abocadas al cierre.

Alguna asociación vecinal de la zona rural de Gijón mostró su preocupación por el riesgo de incendio forestal en el concejo.

Hay que ir al monte de Fano, en el linde con Siero. Ahí hace años falleció algún bombero gijonés al salirse un camión en una pista cuando iba a un incendio. El monte de Fano está muy abandonado, hay mucho combustible. Yo ya tuve alguna conversación con la Alcaldesa para poner esos terrenos a disposición de los ganaderos, porque hay muchos a los que le estoy tramitando la PAC que van a subastas de montes públicos a Somiedo y demás, porque en Gijón no hay posibilidad.

¿Para poder soltar vacas en el monte de Fano?

Ganado mayor y ganado menor. Las vacas eligen los mejores pastos, luego los caballos y luego, las que limpiaban los montes eran las ovejas y luego venían las cabras con las que no quedaba escayu. El problema con el ganado menor es la presión de la fauna salvaje, que está acabando con la reciella, que ya no existe, porque el oso y el lobo están acabando con ovejas y cabras y por eso los ganaderos no las suben a los montes. Lo estamos viendo con nuestros quesos de bandera, que han pasado de ser de tres leches a dos o una leche. Yo creo que es tan peligrosa una defensa a ultranza de una especie salvaje como querer eliminarla. Si con la especie que acabamos es con la del agricultor y ganadero hay riesgo de que se encienda una cerilla en Colombres y se apague en Vegadeo.

¿Qué opina del turismo rural?

El turismo es una fuente de ingresos importante para la región, pero no tanto para el campo. El que viene a hacer turismo rural a Asturias no tiene un poder adquisitivo muy alto.

¿Cree que está protegido el sector primario?

Se está cayendo en un error que va a acabar con el sector primario en Europa, que es que se permite importar alimentos que se producen en terceros países con menores controles o con condiciones de trabajo precarias. La UE debería aplicar las mismas exigencias que a los productos de aquí a los de terceros países.