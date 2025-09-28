Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa

Trágico suceso en la parroquia de Granda. Una mujer de unos 45 años fue hallada muerta junto al portón de su casa. Fue un vecino, a primera hora de la mañana de hoy, el que se encontró el cadáver mientras daba un paseo. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer intentó arreglar la puerta automática a la que se le habían soltado algunas piezas del mecanismo que la mueve. La puerta se soltó, golpeándola mortalmente en la sien.

Los equipos de emergencia poco pudieron hacer para salvarle la vida. "Es una desgracia", afirmaban los vecinos horas después. La víctima residía en Granda "de toda la vida" y su muerte ha provocado conmoción en la parroquia.

Los hechos ocurrieron en el Camino de la Monja, en la zona de La Folguera. Tras encontrarse a la mujer tirada en el suelo y comprobar que no daba signos vitales, el vecino avisó rápidamente a un familiar de la fallecida y estos alertaron a Emergencias. En el lugar se personó la Policía Nacional y una dotación de Bomberos, al recibir un aviso de que había una persona atrapada por un portón. Se confirmó su fallecimiento y se procedió al levantamiento del cadáver cuando estuvo presente el médico forense.

La víctima, vecina de "toda la vida"

"Es una carretera que pasa muy poca gente", aseguraban los vecinos de la zona ante el desconocimiento de si falleció de noche o por la mañana, antes de las 9.10 horas cuando se dio el aviso.

La mujer fallecida "era vecina de toda la vida". En una zona tranquila de la zona rural de Gijón y en la que todos se conocen, el trágico suceso no tardó en darse a conocer entre sus habitantes. La víctima, de unos 45 años aproximadamente, residía en esa casa junto a sus dos hijas pequeñas, que no se encontraban con ella cuando ocurrió el accidente.

Trabajaba como profesora y contaba con familiares en las inmediaciones. Fue, precisamente, uno de ellos de los primeros en enterarse del suceso tras el aviso de un vecino. A falta de la autopsia, no se puede concretar la hora del fallecimiento.