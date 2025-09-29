El escritor David Uclés, en Gijón: "Hay que luchar por la Memoria Histórica"

La librería café Toma 3 se quedó ayer, literalmente, pequeña. La razón, la presencia del escritor y músico David Uclés, protagonista de un encuentro que varios asistentes siguieron desde la entrada de la propia librería. No cabía un alfiler. "Llevo muchas presentaciones, casi 300 desde hace año y medio, pero esta es de las más bonitas y multitudinarias", agradeció Uclés, nacido en Úbeda y autor de la galardonada "La península de las casas vacías", novela sobre la Guerra Civil española en clave de realismo mágico y que ya ha vendido más de 200.000 ejemplares. Uclés dejó numerosas reflexiones. "Me ha marcado mucho lo que ocurrió en Torre Pacheco; puede volver a pasar", aseveró.

"Nunca voy a escribir nada así; no lo he escrito con tinta, lo he escrito con el tiempo", subrayó sobre el mencionado libro David Uclés, que antes de la charla en el Toma 3 –en la que estuvo acompañado por Paloma Campomanes y Millanes Rivas– se pasó por La Revoltosa para una lectura de capítulos inéditos. En el espacio ubicado en la calle Marqués de Casa Valdés habló del proceso de creación de "La península de las casas vacías", título fruto de quince años de trabajo, de cómo ha afrontado este subidón de popularidad, de sus próximos retos o de qué aprendizajes ha extraído del proyecto que le ha valido varios premios. "Me ha quedado la sensación de que quiero luchar por la memoria histórica", afirmó.

David Uclés, que con su humor andaluz suscitó las risas de los presentes en diversos momentos al contar alguna que otra anécdota, reivindicó su naturalidad al expresarse y mostrar su vida y actividad. "La línea entre lo privado y lo público no la tengo muy marcada", indicó el escritor, preguntado también por cómo ha digerido la transición de la intimidad de elaborar una novela a que esta ya forme parte de muchos lectores. Relató Uclés que a los 19 años dibujó un árbol genealógico de su familia, una suerte de semilla para lo que tiempo después sería "La península de las casas vacías", donde aborda la descomposición de un pueblo, de un territorio, en la Guerra Civil. "Para que un libro funcione se necesitan muchas cosas; no hay una receta mágica", sostuvo David Uclés, que en noviembre mantendrá un encuentro con el artista Rodrigo Cuevas en el Centro Niemeyer de Avilés.

"Creer en el diálogo"

Resaltó el autor, que este fin de semana ganó el Premio de Narrativa Española "Dulce Chacón", que la Guerra Civil "era un campo de cultivo para el realismo mágico" y que, para hablar de la misma, "sería bueno que lo hiciéramos escuchando al otro", en alusión a las diferentes versiones sobre el conflicto en función de la ideología. "Creo mucho en el diálogo", declaró David Uclés, participante en la Residencia Lliteraria Xixón y que reivindicó que el género de la ficción "es fundamental". "Es un método más agradable para hacer reflexionar", ensalzó el jienense.

Confesó que redujo el número de páginas que tenía "La península de las casas vacías" respecto a las previstas. "Quité un episodio que transcurría en Asturias", manifestó Uclés, ante lo que el público respondió con un "oh" cargado de decepción. Pero hay remedio, pues ese capítulo se recuperará y la idea es que vea la luz en noviembre. Sobre futuros proyectos, David Uclés apuntó que se tomará un descanso pero recalcó que "tener ambición siempre es bueno". Concluido el coloquio, varios asistentes hicieron cola para que el autor les firmase "La península de las casas vacías", que ayer conquistó Gijón.