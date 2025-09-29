Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición «Epicentro Fotografía» cierra sus puertas

La exposición «Epicentro Fotografía» cierra sus puertas

La exposición «Epicentro Fotografía» cierra sus puertas

El Palacio de Revillagigedo acogió las últimas visitas guiadas a la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía (1858-1992)», que cerraba ayer sus puertas tras recibir, desde su inauguración en marzo, a más de 50.000 visitantes. En la imagen, asistentes al recorrido, al inicio del mismo, a la entrada del Revillagigedo.

