La exposición «Epicentro Fotografía» cierra sus puertas

El Palacio de Revillagigedo acogió las últimas visitas guiadas a la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía (1858-1992)», que cerraba ayer sus puertas tras recibir, desde su inauguración en marzo, a más de 50.000 visitantes. En la imagen, asistentes al recorrido, al inicio del mismo, a la entrada del Revillagigedo.