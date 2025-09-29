Gijón rebaja de 15,6 a 7,5 millones su previsión de ingresos por el impuesto de construcciones

La concejalía de Hacienda, que encabeza la edil forista María Mitre, ha cuadrado el presupuesto del Ayuntamiento en 309.990.900 euros. Un dinero a gastar en pagar nóminas, sufragar gastos corrientes, ejecutar obras y transferir dinero a sus organismos y empresas. Ese global Grupo Ayuntamiento para el que se ha fijado un presupuesto consolidado de 430,9 millones para el año que viene ,tal y como consta en la memoria de la Alcaldía, un documento cuyo contenido adelantó LA NUEVA ESPAÑA. A todo ello es a donde va el dinero pero, ¿de dónde viene?

Los ingresos por operaciones corrientes en el presupuesto directo del Ayuntamiento en proceso de aprobación alcanzan los 274.741.000 euros y representan el 88,63% del total de ingresos. Aquí están los impuestos, tasas y precios públicos sobre los que el gobierno decidió una congelación generalizada fuertemente contestada desde la oposición de izquierdas. Por partes. La previsión de ingresos por impuestos directos se estima en 114,2 millones: 3,5 millones más que este año. La principal partida es el IBI de naturaleza urbana con un importe previsto de recaudación de 64,5 millones. El IBI rural aporta otro medio millón y el de características especiales 3,1 millones. Un poco menos del doble de lo fijado para este 2025.

Impuestos directos

Hay otras justificaciones para este incremento de ingresos por impuestos directos. Desde la disminución de la comisión de cobranza aprobada en el nuevo convenio firmado con el Ente Tributario del Principado de Asturias, al incremento de la recaudación por el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana. Por la conocida como plusvalía se espera ingresar 14 millones: medio millón más que este año. Los incrementos son leves en la viñeta con once millones y el impuesto de actividades económicas (IAE) con 10,8 millones. Se mantienen en unos 10 millones los ingresos estimados vía impuesto sobre la renta. El único de este apartado que no es municipal.

Los ingresos por impuestos directos suben un 3,25%. Pero los de impuestos indirectos bajan un 26,8% y eso que suben de 5 a 7 los millones que llegarán a Gijón del IVA. Por impuestos indirectos se esperan un total 16 millones. El bajón en este capítulo está en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), un impuesto municipal para el que este 2025 se presupuestaron 15,6 millones pero por el que solo se esperan 7,5 millones el año que viene. Menos de la mitad.

También se esperan menos ingresos por tasas y precios públicos, de 24,4 a 23,7 millones y por ingresos patrimoniales, de 3 a 2,9 millones. Un matiz sobre el descenso en las tasas. Hacienda especifica que no se debe a una menor recaudación sino al hecho de que en 2025 estaba presupuestado un reintegro importante que no se repite en 2026.

Un cúmulo de descensos que se compensan gracias al incremento del 12,5% en las transferencias corrientes, ese dinero que llega a un ayuntamiento de otras administraciones. Gijón estima recibir por esta vía 117,7 millones el año que viene. Los ingresos patrimoniales disminuyen hasta los 2.923.900 euros, un 5,40%, por la bajada de los tipos de interés que afectará a los depósitos en cuentas bancarias del Ayuntamiento.

Finiquitadas las operaciones corrientes llegan las de capital. El proyecto presupuestario plantea ingresar 2,7 millones por enajenación de inversiones reales frente al cero del actual ejercicio. Estos son los ingresos por venta de terrenos o bienes de su propiedad que haga el Ayuntamiento.

Como transferencias de capital se suman 5, 1 millones procedentes de Cogersa y de fondos europeos –lo que supone un incremento del 644% sobre lo estimado para este 2025–y como activos financieros computan 2,4 millones de ingresos que con carácter anticipado se recibieron en ejercicios anteriores de los programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pero que se destinan a financiar gastos de ejercicio de 2026. Esa partida era este año de 14,2 millones pero hay que tener en cuenta que el PRTR está rematando sus últimos flecos.

Las operaciones de capital se completan con una partida de 25 millones, que es el dinero que se piensa pedir a los bancos como préstamo. Un recurso a préstamo que se incrementa sobre ejercicios anteriores pero que, indican desde el equipo de gobierno no conlleva que la deuda pase a ser un problema para el Ayuntamiento de Gijón.

Los cálculos son que la deuda municipal se encontrará situada a 1 de enero de 2026 en 80.815.939,21 euros, por debajo del 50% del porcentaje de cobertura de los recursos corrientes ordinarios. Este uno de enero esa cifra superaba levemente los 97,3 millones. La amortización de deuda ejecutada este año por obligación legal tras la reactivación de las reglas fiscales es el motivo de ese descenso. n