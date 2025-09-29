"Gran profesional y compañera": así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje

El fallecimiento de una profesora gijonesa de 45 años, ocurrido tras sufrir un accidente doméstico en su vivienda de la parroquia de Granda, ha causado una profunda conmoción en la zona y en el entorno educativo gijonés. La mujer fue hallada sin vida en la mañana de ayer junto al portón automático de su casa, en el camino de la Monja, después de que, según indican las primeras pesquisas, el mecanismo cediera y le golpeara en la cabeza. Madre de dos hijas, vecina muy conocida y docente de profesión, su muerte ha generado una oleada de mensajes en redes sociales, donde compañeros y allegados han respondido con una oleada de mensaje de condolencia y buenas palabras. "Era una gran profesional y compañera”, la recuerdan y elogian algunos de sus conocidos entre cientos de pésames.

El suceso se conoció alrededor de las 9.10 horas, cuando un vecino que paseaba por la zona de La Folguera se encontró el cuerpo de la mujer tendido en el suelo, junto al portón metálico de la vivienda. El hombre acudió a una casa próxima para avisar a un familiar de la fallecida y, de inmediato, se alertó a los servicios de Emergencia. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y una dotación de bomberos, tras recibir el aviso de que la víctima podía haber quedado atrapada por la puerta. Sin embargo, los equipos comprobaron rápidamente que la mujer no estaba aprisionada y que ya había perdido la vida, por lo que se procedió a esperar la llegada del médico forense para el levantamiento del cadáver.

Las primeras pesquisas apuntan a que el accidente se produjo mientras la mujer trataba de arreglar la puerta automática, que había sufrido un fallo en su mecanismo al soltarse algunas piezas. En el intento de manipularlo para solventar la avería, el sistema cedió y la estructura se soltó de manera inesperada. La puerta, de gran tamaño, se habría desplomado de forma repentina y la golpeó en la sien, causándole la muerte de manera fulminante. Aunque el hallazgo se produjo a primera hora de la mañana, los investigadores no descartan que el accidente pudiera haberse producido horas antes. La autopsia esclarecerá con precisión las circunstancias.

Conmoción en Granda y en la comunidad escolar

La víctima residía en esa vivienda desde hacía años y era una persona muy conocida en Granda, donde buena parte de su familia sigue viviendo. Vecinos de la parroquia coincidían en señalar la magnitud de la desgracia y la tristeza que deja en la zona, acostumbrada a una vida tranquila y con apenas tránsito en sus caminos secundarios. “Es una carretera por la que pasa muy poca gente”, comentaban en referencia al lugar exacto del suceso.

La mujer, profesora en Gijón, era muy apreciada en su entorno laboral. Su perfil docente ha multiplicado la repercusión del accidente, con centenares de mensajes de condolencia en redes sociales. Compañeros de claustro y familias de estudiantes han querido subrayar su implicación y gran calidad humana. La fallecida deja dos hijas pequeñas, que no se encontraban en la vivienda en el momento del accidente.