El Instituto Jovellanos de Gijón y el alemán Peter-Härtling Gymnasium, de visita en el Ayuntamiento

Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales, recibió a los alumnos

En primer término, Rodrigo Sánchez y Jorge González-Palacios, con alumnado del Instituto Jovellanos.

En primer término, Rodrigo Sánchez y Jorge González-Palacios, con alumnado del Instituto Jovellanos.

La Casa Consistorial recibió este lunes las visitas de alumnado de primero de Bachillerato del Instituto Jovellanos de Gijón, acompañado por estudiantes holandeses, y de alumnado del centro alemán Peter-Härtling Gymnasium, en la ciudad de intercambio con el Instituto Padre Feijoo. En la recepción estuvo Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales, y los estudiantes pudieron conocer los entresijos del Ayuntamiento, visitando, por ejemplo, el salón de plenos.

La visita del centro educativo Peter-Härtling Gymnasium.

La visita del centro educativo Peter-Härtling Gymnasium.

