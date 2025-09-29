Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Rubio departe sobre coplas y canciones españolas en el Ateneo Jovellanos

El acto, enmarcado en el ciclo "Música e imágenes", tuvo lugar en la Escuela de Comercio

Luis Rubio, antes del acto, en la Escuela de Comercio.

Luis Rubio, antes del acto, en la Escuela de Comercio. / Marcos León

S. G.

La Escuela de Comercio acogió este lunes una conferencia de Luis Rubio Bardón, antiguo presidente del Ateneo Jovellanos, titulada "Revuelo de coplas y canciones españolas". El acto estaba organizado por el Ateneo Jovellanos, enmarcado en el ciclo "Música e imágenes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
  2. Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
  3. La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
  4. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
  5. Hablan el armador y el capitán del barco amotinado de Gijón: 'Estuvieron a punto de tirarme por la borda
  6. El Martillo de Capua, icono de Gijón, vivienda de una cigarrera y escenario de esta película de Garci
  7. Un conductor 'deslumbrado por el sol' atropella a dos personas en Gijón
  8. Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la 'Y' a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)

Luis Rubio departe sobre coplas y canciones españolas en el Ateneo Jovellanos

Luis Rubio departe sobre coplas y canciones españolas en el Ateneo Jovellanos

“Fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda

“Fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda

La polución no baja pese a la activación del protocolo anticontaminación en Gijón, alertan los ecologistas

La polución no baja pese a la activación del protocolo anticontaminación en Gijón, alertan los ecologistas

Nuevo capítulo del barco vasco supuestamente amotinado que llegó a Gijón: la tripulación declara que "paramos de trabajar por seguridad"

Nuevo capítulo del barco vasco supuestamente amotinado que llegó a Gijón: la tripulación declara que "paramos de trabajar por seguridad"

El segundo Encuentro de Voluntariado del Jardín Botánico de Gijón llega este fin de semana: estas son todas las claves

El segundo Encuentro de Voluntariado del Jardín Botánico de Gijón llega este fin de semana: estas son todas las claves

La Policía Local de Gijón inaugura su nueva comisaría: 14 millones de inversión para una sede "del presente y del futuro"

La Policía Local de Gijón inaugura su nueva comisaría: 14 millones de inversión para una sede "del presente y del futuro"

Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa

Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa

"Gran profesional y compañera": así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje

"Gran profesional y compañera": así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
Tracking Pixel Contents