Luis Rubio departe sobre coplas y canciones españolas en el Ateneo Jovellanos
El acto, enmarcado en el ciclo "Música e imágenes", tuvo lugar en la Escuela de Comercio
S. G.
La Escuela de Comercio acogió este lunes una conferencia de Luis Rubio Bardón, antiguo presidente del Ateneo Jovellanos, titulada "Revuelo de coplas y canciones españolas". El acto estaba organizado por el Ateneo Jovellanos, enmarcado en el ciclo "Música e imágenes".
