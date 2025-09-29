La Policía Local de Gijón inaugura su nueva comisaría: 14 millones de inversión para una sede "del presente y del futuro"

“Esta comisaría sitúa a Gijón entre las ciudades mejor equipadas de España. Está diseñada para servir mejor; es funcional y accesible, y está dotada de los medios más avanzados. Es una comisaría preparada para la Policía Local del presente y el futuro”. Con estas palabras inauguró esta mañana Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, la nueva sede de la jefatura de la Policía Local, en una puesta de largo que se hizo coincidir con la tradicional gala de distinciones y reconocimientos por el patrón del cuerpo, San Miguel, y que este año se celebró en el propio recinto de la jefatura, abarrotado.

La nueva jefatura, ya operativa salvo por el anunciado y pendiente de creación centro de control, requirió una inversión total de 14 millones de euros. “Este edificio que inauguramos hoy es mucho más que una jefatura de la Policía Local; es una verdadera declaración de principios. Gijón es hoy, gracias a esta infraestructura, una ciudad mejor y más segura”, ensalzó Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Recordó Moriyón, además, que esta misma mañana tomaron posesión 20 nuevos agentes del cuerpo. “Se incorporan con vocación de servicio y orgullosos de vestir el uniforme. Les reitero lo que ya les dije esta mañana: enhorabuena, bienvenidos y gracias por escoger Gijón para servir”, les agradeció la Regidora, que reivindicó “el compromiso medible” del gobierno local con la seguridad local.

Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el resto del equipo de gobierno asisten a la inauguración de la nueva Jefatura de la Policía Local de Gijón/Xixón y a la festividad del patrón del cuerpo. (Calle Sanz Crespo, 45). / Marcos León

La puesta de largo de esta nueva comisaría surge tras varios años de idas y venidas con unas obras que llegaron a paralizarse para acordar un plan de usos que el actual gobierno y el anterior no compartían. “Hace ocho años tuve la responsabilidad de planificar y poner en marcha la construcción de esta casa y, en ese mandato, tuve la responsabilidad de reactivarla tras una paralización injustificada. Que no se entiendan mis palabras como un reproche: cada uno es responsable de sus palabras y de explicarlas”, aseveró la forista.

Respecto a las tradicionales distinciones por San Miguel, fueron reconocidos entre otros Agustín Villar, capitán de la Guardia Civil de Gijón, y Miguel Ángel Gil, inspector de la comisaría Nacional de Policía de Gijón, ambos por su colaboración con el cuerpo local. Provocó una especial ovación la mención a los agentes que extendieron sus turnos y se volcaron en la gestión de emergencias durante el apagón nacional acontecido el pasado abril.

Entre los reconocimientos ciudadanos, se destacó el gesto de Eva Hernández, que ayudó a unos agentes mientras éstos reanimaban a una persona en parada cardiorrespiratoria, y también a Hugo Pisonero y Nora Canal, que arriesgaron su vida para salvar a un hombre que estuvo a punto de morir ahogado en el entorno del puerto deportivo el pasado mayo.