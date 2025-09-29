San Andrés de los Tacones se rinde a sus mayores

La asociación vecinal de San Andrés de los Tacones celebró en el restaurante El Duque su tradicional acto de tributo a sus mayores. Eusebio Ortega, antiguo líder vecinal de la entidad –en la que estuvo 25 años al frente–, María del Carmen García y Gonzalo García fueron los homenajeados en un emotivo encuentro al que acudieron, entre otros, los concejales Montserrat López Moro y Guzmán Pendás. En la imagen, por la izquierda, Bryan Fernández, Gonzalo García, María del Carmen García, Eusebio Ortega, Montserrat López Moro, Guzmán Pendás y José Ramón Fiaño, antes del acto.