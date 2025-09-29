San Miguel se despide tras unas fiestas que "hacen comunidad"

Con multitudes, asistentes de todas las edades y ganas de exprimir hasta el último segundo de folixa cerraron ayer sus fiestas Pumarín y Castiello de Bernueces, que apuraron sus celebraciones por San Miguel en una jornada a la que se sumó Serín, que honró a su patrón. "Es una forma de hacer comunidad", reivindicaron los vecinos.

En Serín, una misa con la participación de gaiteros y tamborileros precedió a una procesión que se desarrolló por los alrededores de la iglesia. En los actos estuvieron la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y la concejala de Hacienda, María Mitre. Posteriormente tuvo lugar una comida popular en la que cada comensal llevaba lo suyo. Unas 70 personas se dieron cita. Señaló José Luis Fernández, presidente vecinal de Serín, que el de ayer era un día de "confraternidad", de "compartir con los vecinos".

Ambiente en las fiestas de Pumarín, en el parque Severo Ochoa. / Marcos León

En el parque Severo Ochoa, en Pumarín, el goteo de gente fue una constante para disfrutar de las actividades de la última fecha de fiesta en el barrio. Un concierto de Mercedes Ben Salah amenizó la sesión vermú, mientras que la Agrupación Artística Gijonesa cogió el testigo musical por la tarde y la orquesta "Pasito Show" por la noche. "Han sido un éxito y el tiempo acompañó", sostuvo Roberto Devesa, líder vecinal de Pumarín, sobre los festejos, que arrancaron el viernes con el pregón de Victoria García, directora de la Residencia Mixta.

"A la gente le gustó mucho la actuación del ‘Grupo Beatriz’ del sábado, hubo lleno hasta altas horas de la madrugada", indicó Roberto Devesa, que destacó el ambiente vivido durante el fin de semana. "El parque estaba a rebosar; estoy muy contento con cómo fue todo", declaró Devesa, que ensalzó la importancia de estas fiestas. "Es una manera efectiva de que nos relacionemos, de que nos veamos por la calle y la gente se conozca", apostilló.

Asistentes a la comida en Castiello. / Marcos León

"Ha habido mucha gente, no nos podemos quejar", manifestó José Ramón Suárez, presidente de la sociedad de festejos de Castiello, que ayer tuvo misa solemne y procesión por San Miguel para abrir boca. Los niños protagonizaron después una comida en la que varias cuidadoras velaron para que todo fuese de perlas. Además, una corderada a la estaca reunió a más de 250 personas. "Es la fiesta que más quiere el pueblo", destacó Suárez, que reivindicó la "cercanía" y "familiaridad" de la folixa, en la que el grupo "Son del Carmen" puso la nota musical para animar la sesión vermú y también la del tardeo en Castiello, que, como Pumarín, culminó un finde festivo que demostró que, sea cual sea el mes, Gijón responde a la llamada de la juerga. n