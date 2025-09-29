El segundo Encuentro de Voluntariado del Jardín Botánico de Gijón llega este fin de semana: estas son todas las claves

Más de cuarenta actividades para todos los públicos, con talleres, visitas guiadas, charlas, recitales o espectáculos, y más de veinte entidades participantes contemplan el segundo Encuentro de Voluntariado en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, que se celebrará del 3 al 5 de octubre bajo el lema "Nos apoyamos". "Será un fin de semana muy bonito", ensalzó Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, sobre una cita en la que el Botánico "servirá de escaparate" para las asociaciones, que podrán "darse a conocer y mostrar sus iniciativas y su labor", indicó Martínez Salvador. Tomás Fernández, director del Jardín Botánico, subrayó el "ambiente lúdico y festivo" que envolverá el encuentro, con una programación "que desborda todos los pronósticos". "El Botánico es un espacio icónico y ojalá sea un nexo de unión entre organizaciones de diferentes ámbitos; este foro permite crear sinergias y avanzar juntos", sostuvo Fernández.

La inauguración de las jornadas será el viernes a las 18.00 horas, con una mesa redonda titulada "Las entidades de voluntariado y la resiliencia social" en la que estarán Eloína Bermejo; responsable del Programa de Dimensión de la Caridad de Cáritas; Jorge Enrique González, presidente de Expoacción; Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias; y Paco Ramos, de Ecologistas en Acción. Moderará Pachi Poncela y se podrá asistir mediante invitación. El grueso de actividades, algunas de las cuales requieren inscripción, tendrán lugar sábado y domingo, con entrada gratuita para los visitantes. Se desarrollarán, en su mayoría, en la zona de la Quintana de Rionda.

El sábado, por ejemplo, habrá una visita guiada a la colmena del Botánico o al jardín de La Isla, talleres para conocer a referentes de la comunidad gitana o para leer con los dedos, para saber cómo ayudar en una emergencia o para el reciclado de ropa. También estará Adrián Conde con "La Petite Caravane" y el espectáculo teatral "El mago más pequeño del mundo", la Asociación Belenista de Gijón con una charla sobre el belenismo o Manuel López, que ofrecerá un recital de piano con una sola mano, pues sufrió un ictus y una distonía focal que le impidieron seguir tocando con ambas.

Lectura en homenaje al poeta Ángel González

Para el domingo quedarán propuestas como un taller de iniciación a la ilustración de aves y escritura, una ruta de los bosques naturales, un concierto de la Orquesta Langreana de Plectro o una lectura poética de homenaje a Ángel González impulsada por el Grupo Encadenados. Asimismo, habrá una charla sobre "Ecología en acción" y actividades con la huerta como protagonista, entre otras. "Están casi todas las horas ocupadas", reivindicó Tomás Fernández, que apuntó que algunas actividades se solapan al ser para "públicos diferentes".

Las entidades cuya participación está confirmada, y que dispondrán de su propio stand, son: Accem, AIDA Books & More, Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Gijón (AAJB), Asociación para la Defensa de las Abejas del Principado de Asturias (ADAPAS), Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Asociación Ictus de Asturias y Otras Lesiones Cerebrales Adquiridas (ASICAS), Cáritas, Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón, Cruz Roja Asturias, Once, Fundación Secretariado Gitano, Greenpeace, Grupo Scout 635 Keltikhé, Mar de Niebla, Plataforma de Voluntariado de Asturias, Xega, Asociación Asturiana para el Cambio Social Nómades, Asociación Belenista de Gijón, Asociación Parkinson Jovellanos, Asociación Urban Sketchers Asturias y Grupo Poético Encadenados.