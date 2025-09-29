Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin del torneo de pádel de la Fundación Eduardo Kocina

El torneo de pádel organizado por la Fundación Eduardo Kocina finalizó ayer con la entrega de premios en el Club Hípico Astur. La cita, que se desarrolló duranto todo el fin de semana, gozó de gran asistencia. En la imagen, por la izquierda, Paloma Gallega, Jorge Pañeda, Jesús Kocina y Marisol Mesa en la entrega de premios.

