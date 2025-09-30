Andrea Serra, escritora gijonesa: "Las novelistas tenemos una gran responsabilidad sobre la romantización de ciertas conductas"

"Soy Andrea Serra, autora de ciencia ficción y fantasía romántica". Así empieza la gijonesa, nacida en 2001, sus vídeos en redes sociales para promocionar sus creaciones literarias. A pesar de tener tan solo 23 años, ya ha publicado dos libros y trabaja como profesora en un instituto de Gijón. Las primeras novelas que salieron bajo su nombre, "Echadla a los lobos" y "Ponedle la corona" (Akane Editorial), vieron la luz en octubre de 2024 y en abril de este año, respectivamente. Es su dilogía "Los lobos del rey". Ahora se aventura en el género del "romantasy" (fantasía romántica) con una nueva historia, "Una flecha para ella", esta vez con la Libellum Editorial. Estará disponible en librerías a partir del próximo 20 de noviembre.

¿Quién es Andrea Serra?

Andrea Serra es escritora de fantasía romántica y ciencia ficción romántica. Llevo escribiendo desde los 15 años, hace casi una década. También me gusta compartir mi proceso en redes sociales y animar a la gente a adentrarse en el mundo de la literatura juvenil.

¿De qué tratan sus libros ya publicados?

En "Echadla a los lobos" y "Ponedle la corona" nos encontramos con una distopía romántica donde el mundo ha sido conquistado por los saalis, una especie de elfos superiores que consideran a los seres humanos como objetos. A través de Harlow, vivimos esta historia. Ella es una humana que tendrá que servir en la escuadra personal del rey para conseguir la libertad sobre esa especie que la tiene presa o sacrificar la felicidad que ha encontrado en su nuevo equipo a cambio de ser libre. Es una historia de rebelión donde deben luchar contra la especie invasora.

Ahora cuéntenos sobre "Una flecha para ella".

"Una flecha para ella" es mi nueva novela de fantasía romántica que va a salir publicada gracias a Libellum Editorial el 20 de noviembre. Es una historia donde nos encontramos a una mujer, Runa, que está en el poder dentro de un mundo para hombres y en el que habitan personas con una especie de magia, que están sometidas a los humanos. El protagonista masculino, Draven, será enviado a asesinarla convirtiéndose en su hombre de confianza, en su guardaespaldas. Tendrá que infiltrarse dentro de una corte que no controla para cambiar la realidad de los suyos.

¿Dentro de qué subcategoría se encuadra su nueva historia?

Está catalogada como "New Adult", una nueva vertiente de la novela juvenil, para personas que tienen un poco más de edad, que no están ya en el instituto.

¿Cómo está siendo la acogida por parte de sus lectores?

Todo muy bonito. Ya hemos enseñado la portada y ha tenido una acogida tremenda. Estoy muy emocionada por empezar una nueva etapa y creo que mis lectores van a venirse conmigo en ella, así que me hace muchísima ilusión.

¿Cuáles son los aspectos que destaca de esta novela autoconclusiva?

Es una novela que nos enseña la realidad de amar y cómo tenemos que ser nosotros mismos incluso con nuestras heridas y nuestros miedos. Así es como nos podemos permitir amar a otra persona y que sea recíproco.

¿Cómo surgió la idea de escribir esta historia?

Estaba muy desconectada de mi lado escritor. Acababa de comenzar mi carrera, pero no sabía qué oportunidades iban a venir después. Quería una novela con la que conectara como persona, no tanto centrándome en mi público, y en la que explorar el romance entre dos personas que no se parecen en nada. Me basé mucho en Padmé y Anakin, de "Star Wars", que me encanta. Siempre hay algo de esa historia en todas mis novelas y en esta quería explorar una relación así: un amor prohibido que fascinara a los lectores, pero también que de mucho de qué hablar.

¿Cómo definiría a los protagonistas?

Draven es hermético, se sacrifica por los suyos y pone eso por encima de todo. Además, tiene una gran sed de venganza. Runa, por otra parte, se mueve por las apariencias. Está cegada por el deseo de superarse a sí misma y ganarse el respeto de los demás. Eso hace que no se comporte como es de verdad.

¿Cuál es la diferencia entre un romance de fantasía, como "Una flecha para ella", y una novela solo romántica?

En este caso, el romance con fantasía nos da una excusa para poder llevar al límite a los personajes y estudiar algunas situaciones que no se dan a la vida real. Creo que es muy útil para que los lectores se puedan identificar con el mensaje que damos.

¿Hay mucha diferencia entre un romance escrito por una mujer y un hombre?

Creo que puede haberlo. Cuando escribimos como mujeres un romance heterosexual, intentamos romper los esquemas que vemos replicados a nuestro alrededor. Además, podemos animar a las mujeres más jóvenes a identificar patrones tóxicos o incluso machistas. Tenemos una gran responsabilidad a la hora de romantizar ciertas conductas.