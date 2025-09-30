Baile y fútbol en Gijón, viajes en furgoneta, activismo: el amor por la vida de Lucía Pérez, una mujer "cariñosa, amable y sonriente"

Bailes de danza del vientre, pachangas de fútbol inclusivo, escapadas en furgoneta camperizada, conciertos de música indie y un activismo social constante marcaron la vida de Lucía Pérez Expósito, orientadora gijonesa de 45 años y madre de dos niñas. El domingo falleció tras un accidente doméstico en su casa de Granda, en Gijón, cuando un portón automático cedió y la golpeó en la cabeza. Ayer, su capilla ardiente en el Tanatorio de Cabueñes se abarrotó de gente llegada de toda Asturias para entregar su afecto y su abrazo a Jaime Pérez y Laudy Expósito, los padres de la orientadora. “Cariñosa, amable, sonriente; pura luz”, coincidían al recordarla amigos y compañeros de diversos ámbitos, ya que su amor por la vida iba mucho más allá del sector educativo.

Lucía era una mujer inquieta, con múltiples intereses y una vitalidad contagiosa. "Era una persona vitamina", comentaba sus conocidos en el velatorio. Sus compañeras de orientación la recuerdan como alguien capaz de encontrar siempre un minuto para escuchar, incluso en jornadas de trabajo desbordadas. Pero fuera de las aulas su vida estaba llena de proyectos: bailaba danza del vientre, disfrutaba de los conciertos y compartía con un grupo de amigas escapadas improvisadas en furgoneta camperizada, que era una de sus grandes pasiones.

También formaba parte del grupo de fútbol DiverXente, un colectivo inclusivo y no competitivo. Llegó sin experiencia previa y acabó defendiendo como si hubiera jugado toda la vida. “Era una persona de las que te alegraba los lunes y te recargaba las pilas”, relatan sus compañeras de equipo, que la recuerdan en viajes y en las tardes compartidas con sus hijas en el campo, las cuales también eran partícipes del juego.

Su compromiso social era otra de sus señas de identidad. Luchaba por las causas sociales e internacionales y siempre lo hacía con una sonrisa constante, que contagiaba serenidad y energía a quienes tenía cerca. "Palestina, Educación, Seis de la Suiza, LGTBI+... ella siempre estaba allí", relata Llello Escobar desde El Orguyín, donde Lucía también dejó honda huella.

El inesperado adiós ha sido un golpe de gran dureza para los padres de la educadora que ayer, arropados por centenares de allegados, definieron con emoción a su hija: “Fue un regalo de 45 años que se nos rompió”. Con emoción, añadieron que ahora toca seguir adelante “por otros dos regalos, que son sus dos hijas”, en referencia a las pequeñas que quedan huérfanas de madre.

El accidente que conmocionó a a la región

El fallecimiento se produjo el domingo por la mañana, en la parroquia de Granda. Según pesquisas, el portón automático de su vivienda falló al soltarse piezas del mecanismo. Lucía intentó repararlo, pero la estructura cedió y cayó de manera repentina, golpeándola en la cabeza. Fue un vecino, sobre las 9.10 horas, quien encontró el cuerpo tendido en el camino de la Monja y dio aviso inmediato a familiares y servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y los Servicios de Emergencia, aunque nada pudieron hacer por salvarle la vida.

El suceso ha dejado una profunda huella en Granda, parroquia tranquila en la zona rural gijonesa, y en toda la comunidad educativa de la ciudad, que ayer volcó en redes sociales mensajes de condolencia y admiración hacia una mujer que, en palabras de sus compañeros, “era luz”.